Dokuz bölümden oluşan, G. Kore yapımı Squid Game dizisinde hayatta kalma mücadelesi anlatılmakta. Netflix'te seyirci ile buluşan dizi 81 ülkede birinci olmayı başardı. Peki, Squid Game ne demek, anlamı nedir? Squid Game oyunu nasıl oynanır? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizin devamında...

Squid Game ne?

Squid Game RR: Ojing-eo Geim, Netflix platformunda seyirci ile buluşan G. Koreli bir hayatta kalma drama tv dizisi. Hwang Dong-hyuk'un hem yazdığı hem de yönettiği dizinin başrol kadrosunda Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ile Kim Joo- ryoung gibi isimler yer alıyor. Dizide her kesimden 456 kişinin olduğu bir grup, bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet ediliyor ve 38,7 milyon ABD Doları ödülünü kazanmaya hak kazanıyorlar.

Squid Game dizisinde numarası olan kadın için harekete geçildi!

Squid Game dizisinde oyun için verilen davetiyelerin üzerinde yazılı olan numaranın gerçek sahibi olan kişiyse telefonuna gelen mesaj ile aramalardan dolayı zor günler geçiriyor. Netflix ile yerel yapım şirketi Siren Pictures, numaranın göründüğü sahneyi düzenleyip numaranın kaldırılacağı haberini verdi.

Squid Game dizisinin konusu nedir?

Yaşamları boyunca maddi açıdan zorluk yaşayan 456 vatandaş, gizem dolu hayatta kalma yarışması için davet alır. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışmakta olan fakat sonunda ölüm olan dönüşler ile 45,6 milyor ödül için rekabet ederek yaşamlarını tehlikeye atarlar.

Squid Game dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

• Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesi ile beraber yaşamakta ve kızına maddi açıdan destek vermek amacıyla mücadele ediyor. Pek çok borcuu vardır ve bu borçlarını kapatmak için oyuna girer.

• Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketinde yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisi idi ve Seul Ulusal Üniversitesi'nde okuyan yetenekli bir öğrenciydi, fakat şimdilerde müşterilerden para çaldığı için polis kendisini arıyor. Borçlarını kapatmak için oyuna dahil oldu.

• Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarda ölmeyi beklemektense oyun oynamayı seçenen beyin tümörü olan yaşlı bir adam.

• HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için para ödemesi yapması gereken oyuna girmeye karar veren K. Koreli sığınmacı kız.

• Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatabilmek amacı ile oyuna dahil olan bir gangster.

• Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylar boyunca ödeme yapmadığı için genç eşine ve çocuğuna bakabilmek adına oyuna dahil olan Pakistanlı bir yabancı işçidir.

• Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu söyleyen gizemli ve manipülatif bir kadındir.

Yardımcı karakterler

• Yoo Sung-joo - Byeong-gi (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyan ile gizlice çalışan bir doktordur.

• Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Tacizci babasını öldürmesi sonrasında hapisten yeni çıkan genç bir kadındır.

• Kim Si-hyun (No. 244)

İnancını yeniden oyunda bulan bir papazdir.

Küçük karakterler

• Lee Sang-hee (No. 017)

Otuz seneden fazla deneyimi olan bir cam üreticisidir.

• Kim Yun-tae (No. 069)

070 numaralı eşiy ile Oyuna dahil olan bir oyuncudur.

• Lee Ji-ha (No. 070)

069 numaralı kocası ile oyuna dahil olan bir oyuncudur.

• Kwak Ja-hyoung (No. 278)

Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncudur.

• Chris Chan (No. 276)

Tug of War turunda Seong Gi-hun'un grubuna dahil olan bir oyuncudur.

Oyun personelidir.

• Gong Yoo Oyun için katılımcı toplayan bir satıcı rolünde (Bölüm 1 ile 9)

• Lee Byung-hun Ön Adam rolünde. (Bölüm 8 ile 9)

Sivil kişiler

• Wi Ha-joon, Hwang Jun-ho rolündedir.

Kayıp kardeşini bulmak amacı ile oyuna gizli bir şekilde dahil olan polis memurudur.

• Kim Young-ok, Gi-hun'un annesi rolündedir.

• Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolündedir.

• Kang Mal-geum, Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi rolündedir.

• Park Hye-jin, Sang-woo'nun annesi rolündedir.

• Park Si-wan, Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi rolündedir.

İngilizce oyuncu kadrosu

• Seong Gi-hun - Greg Chun

• Stephen Fu - Cho Sang-woo

• Paul Nakauchi - Jang Deok-su

• Hideo Kimura - Oh Il-nam

• Vivian Lu - Kang Sae-byeok

• Rama Vallury - Abdul Ali

• Tom Choi - Ön Adam

• Donald Chang Hwang - Jun-ho

• Stephanie Komure - Han Mi-nyeo

• Yuuki Luna - Ji-yeong

Squid Game dizisi sürekli reddedilmiş!

Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Hwang Dong-hyuk The Korean Times’a verdiği röportajında, Netflix’te yayınlanması öncesinde on seneden fazla Squid Game üzerinde çalıştığını fakat devamlı reddedildiğini açıkladı.