Spor salonları kapanacak mı?

Spor salonları hangi saatler arasında açık?

İçişleri Bakanlığı’nınsayılarının artması üzerine 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede birçok işletmenin kapanacağı yer alıyor lakin spor salonları yer almıyor. Dolayısıyla spor yapmak isteyen kişiler bu hizmetten yararlanmaya devam edebilecek. Bunun yanı sıra spor salonları kendi istekleri doğrultusunda kapatabilirler. Spor salonları açık iken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intenet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar faaliyetlere ara verecek.

Kabine toplantısı bugün yapılacak ve bilgiler güncellenecek. Şu aşamada spor salonları Covid-19 virüsü önlemleri açısından hijyen kurallarına uyarak faaliyet gösteriyor. Fazla yoğun olan salonlarda farklı saatlerde hizmet veriliyor. Kimi spor salonları 07.00’da faaliyete başlıyor.