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Spor salonları kapanacak mı?

Vaka sayılarının artmasından ötürü vatandaşlar kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. En çok merak edilenlerden biri de spor salonlarının kapanıp kapanmayacağı. İşte konuya ilişkin detaylar...

13 Nisan 2021 Salı 15:21
Spor salonları kapanacak mı?
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Spor salonları kapanacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın vaka sayılarının artması üzerine 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede birçok işletmenin kapanacağı yer alıyor lakin spor salonları yer almıyor. Dolayısıyla spor yapmak isteyen kişiler bu hizmetten yararlanmaya devam edebilecek. Bunun yanı sıra spor salonları kendi istekleri doğrultusunda kapatabilirler. Spor salonları açık iken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intenet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar faaliyetlere ara verecek.

Spor salonları hangi saatler arasında açık?

Kabine toplantısı bugün yapılacak ve bilgiler güncellenecek. Şu aşamada spor salonları Covid-19 virüsü önlemleri açısından hijyen kurallarına uyarak faaliyet gösteriyor. Fazla yoğun olan salonlarda farklı saatlerde hizmet veriliyor. Kimi spor salonları 07.00’da faaliyete başlıyor.




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
VakaPandemiSporSalonuKısıtlama
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