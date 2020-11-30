Spor salonları ile ilgili bir kısıtlamaya gidilecek mi? Spor salonları kapandı mı?

Spor salonları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Hamam, sauna, spor salonları kapandı mı?

Günlük çıkan vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle yeni kısıtlamalara gidildi. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Erdoğan, salgının evlerde de bulaşma ihtimali olduğunu belirterek misafirliklere ara vermeyi önerdi. Cenaze namazlarının 30 kişiyle kılınacağını belirterek, nikâhların da aynı sayıda olacağını bildirdi.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunapark faaliyetlerine ara verilecek.

Bütün AVM’ ler ve semt pazarları için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek açıklayacaktır. AVM’ lere girerken HES koduyla giriş yapılacaktır. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek insan sayısı sınırlandırılabilecektir.

Spor salonları ile ilgili bir kısıtlama açıklanmadı.