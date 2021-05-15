Spor salonları 17 Mayıs 2021 Pazartesi açılacak mı?

Tam kapanma sürecinde kapatılan işletmeler arasında spor salonları da bulunuyordu. 17 Mayıs tarihine kadar her türlü faaliyetleri kısıtlanan spor salonları için beklenen tarih geldi. Pazartesi günü spor salonları açılıyor mu?

17 Mayıs Pazartesi günü spor salonları açılıyor mu?

18 gün süren tam kapanma sürecinde spor salonları da kapatıldı. Tam kapanma süreci bitince spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde bulunan bilgilere göre yeni bir uzatma kararı alınmazsa 17 Mayıs tarihi itibariyle spor salonları belirlenen şartları sağlamak koşuluyla açılabilir.

Muhtemel uzatma kararı için 17 Mayıs günü yapılacağı tahmin edilen Kabine toplantısı bekleniyor. Toplantıda spor salonları ile ilgili nihai kararın verileceği düşünülüyor. Fakat uzatma kararı çıkmazsa pazartesi günü itibariyle spor salonları da faaliyetlerini devam ettirebilir.