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Spor salonları 17 Mayıs 2021 Pazartesi açılacak mı?

29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma sürecinin sonuna gelindi. Gözler spor salonlarının açılacağı günü bekliyor. Spor salonları 17 Mayıs Pazartesi günü açılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılmıştır. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:51
Spor salonları 17 Mayıs 2021 Pazartesi açılacak mı?
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Tam kapanma sürecinde kapatılan işletmeler arasında spor salonları da bulunuyordu. 17 Mayıs tarihine kadar her türlü faaliyetleri kısıtlanan spor salonları için beklenen tarih geldi. Pazartesi günü spor salonları açılıyor mu?

18 gün süren tam kapanma sürecinde spor salonları da kapatıldı. Tam kapanma süreci bitince spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.

17 Mayıs Pazartesi günü spor salonları açılıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde bulunan bilgilere göre yeni bir uzatma kararı alınmazsa 17 Mayıs tarihi itibariyle spor salonları belirlenen şartları sağlamak koşuluyla açılabilir.

Muhtemel uzatma kararı için 17 Mayıs günü yapılacağı tahmin edilen Kabine toplantısı bekleniyor. Toplantıda spor salonları ile ilgili nihai kararın verileceği düşünülüyor. Fakat uzatma kararı çıkmazsa pazartesi günü itibariyle spor salonları da faaliyetlerini devam ettirebilir.


Son Güncelleme: 15.05.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
Spor SalonlarıAçılış17 Mayıs
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