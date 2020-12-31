SPAS nedir, nasıl alınır? Kimler almalıdır? SGK provizyon sorgulama belgesi

2012 yılından beri uygulanan ve pek çok kişinin hayatını kolaylaştıran SGK provizyon sorgulama belgesi merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar SGK provizyon sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırdığı gibi aynı zamanda SGK provizyonun ne olduğunu da araştırmaya devam ediyor.

SGK provizyon sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi resmi intenet sitesine girildikten sonra talep edilen giriş bilgileri ile sisteme giriş yapılır. Arama kısmına SPAS veya sağlık provizyon aktivasyon sistemi yazılarak SGK’nın sayfasına girilerek belge sorgulanabilir.

SGK provizyon sorgulama nedir?

Sağlık provizyon sorgulama belgesi,

SGK sağlık provizyon belgesi alma,

SGK sorgulama,

Sağlık sigortasından faydalanma,

Sağlık muayenesi belgesi,

SGK aktivasyonu yapma.

Sağlık Proziyon Aktivasyon Sisteminden kimler faydalanabilir?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemlerini birleştiren ve tek çatı altında toplayan, 3 sağlık sisteminde çıkması muhtemel olan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturularak vatandaşların mağdur edilmemesi için geliştirilen bir sistemdir. Pek çok kurumun bağlı olduğu SPAS sisteminde talep edilen belgeler kurumlara gitmeden online olarak alınabilir. SPAS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler;

Sistemden faydalanabilecek kişiler;

Yeni doğan çocuklar,

Yeni işten çıkanları çalışanlar,

Emekli olanların bireyler,

Yeni evlenenlerin çiftler,

Boşananların kişiler,

Yeni işe giren kişilerdir.

SPAS sistemi otomatik aktivasyon yapılmayacak kişiler kimlerdir?

Belirlenen şartlara göre sisteme kayıt olamayan kişiler;

18 yaş üstü vatandaşlar, emekliler dışında çalışan sigortalılar, yardıma muhtaç ve okula gitmeyen kız çocuklarının sağlık aktivasyonları otomatik olarak yapılmamaktadır.