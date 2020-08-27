Sözleşmeli Sağlık Personelleri maaşlarını peşin mi alır? Maaşlarında ki kesintiler nelerdir?

Sözleşmeli sağlık personellerinin maaşlarını peşin alıp almadıkları merak edilmeye devam ediyor. Bilinmelidir ki sözleşmeli sağlık personelleri de maaşlarını kadrolu sağlık çalışanları gibi gününde ve tam olarak almaktadır. Sözleşmeli sağlık personellerinin maaşları çalıştığı dönemin veya ayın ilk haftasında hesabına aktarılır.

Sözleşmeli sağlık personelleri ne zaman maaş alır?

Sözleşmeli sağlık personellerinin maaşları da kadrolu sağlık personellerinin maaşları gibi ayın 15’inde hesaplara aktarılmaktadır. Öte yandan sözleşmeli sağlık personellerinin ödemeleri kurum tarafından sağlanacağı için personel döner sermaye payı almaz. Bu durum sadece ilk ay için geçerli olurken diğer aylarda sözleşmeli sağlık personelinin maaşı döner sermaye payını alacaktır.

Ayrıca sağlık personeli sözleşmeli olarak çalıştığı süre zarfından önce işten ayrılırsa aldığı maaşın yanı sıra kalan günlerinin parasını tekrar devlete ödemek zorundadır.

Sözleşmeli sağlık personeli maaşının oluşmasını sağlayan durumlar?

Sözleşmede belirlenen maaş sözleşmeli sağlık personelinin kıdem, görev alanı, eğitimini ve unvanına göre farklı olacaktır. Öneğin bir doktor ve hemşirenin alacakları maaş farklı olacaktır.

Sözleşme gereği eğer uygun görülürse sözleşmeli sağlık personeli ek tazminat hakkı da vardır.

Sözleşmeli sağlık personeli aynen diğer devlet memurları gibi söz konusu tüm aile ve çocuk yardımlarını alır.

Sözleşmeli sağlık personeli AGI ödemesini de peşin maaşıyla birlikte aile durumuna göre hesaplanarak verilmektedir.

Sözleşmeli sağlık personelinin maaşında ki kesintiler nelerdir?

Sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin en fazlası gelir vergisidir. Gelir vergisi Ocak ayında %15 ile başlayıp sözleşmeli sağlık personelinin diğer aylar içinde gireceği vergi dilimine göre artabilir.

Damga vergisi zorunlu olarak sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılacak bir diğer kesintidir.

Sözleşmeli sağlık personeli göreve başladığı anda maaşından zorunlu bireysel emeklilik sigortası kesintisi yapılacaktır. Ancak çalışan BES primlerini durdurma ve geri istenme hakkında sahiptir. Dolayısıyla sözleşmeli personel göreve başladıktan sonra dilekçe ile çalıştığı kurumun yönetimine başvurabilir ve hem BES prim ödemelerinin durdurulmasını hem de o ana kadar maaşından peşinen yatırılan primlerin kendisine iade edilmesini isteyebilir.

Sözleşmeli personelin maaşından yapılan son kesinti ise emeklilik kesintisidir.

Sözleşmeli sağlık personelinin maaşının kesilip kesilmeyeceği durumlar?