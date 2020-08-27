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Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak

2020 yılında yaşanılan pandemi süreci ile birlikte sağlık personeli alımı yoğunlaştı. Sözleşmeli olarak alınan sağlık personelleri hakkında yeni açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:53
Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak
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Korona virüs süreci ile birlikte sağlık personelleri alımları hızlandı. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren binlerce sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilirken yeni açıklamalar ile birlikte sağlık personelinin önemi belirtildi.

Bu neticede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni personel alımlarının gerçekleştiğini duyurdu. Hastanelerde bulunan hizmet kalitesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadrolu ve sözleşmeli olarak toplam 14.500 personele ihdas verdiklerini açıkladı.


Konu hakkında birçok üniversite hastanesinden de sözleşmeli personel alımı ilanları başlatıldı. Bu  ilanlar ise şu şekilde:

  • Fırat Üniversitesi 362 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuru yapmak için belirlenen son tarih ise 11 Ağustos 2020 oldu.
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alımlarına başladığını duyurdu. Başvuruları bizzat üniversite rektörlüğünden alacak olan üniversite, istenilen belgelerin getirilmesi sonucu adayların başvurularını alacağını belirtti.
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yaptığı açıklama ile 10 Ağustos 2020 tarihine kadar sözleşmeli personel alımına devam edeceğini açıkladı.
  • Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruları başlattığını duyurdu. Başvuru için belirlenen son tarih 6 Ağustos 2020 oldu.
  • Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyururken başvuruların yalnızca dijital ortamlardan alınacağını belirtti. Dijital ortamlar dışında gelen başvuruların geçerli olmayacağını açıklayan üniversite, bu konuda adayların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
  • Erciyes Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile adaylar şahsen ya da posta yoluyla başvuru gerçekleştirebilecekler.
  • Zonguldak Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alacak bir diğer üniversite olurken, üniversite başvuruların 15 gün içerisinde olacağını açıkladı. Kişilerin istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmesini isteyen üniversite bu şekilde personel alımlarını tamamlayacak.

Hangi üniversiteye kaç kadro ihdas edildi?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, personel alımları hakkında detaylı bilgiler verdi. Birden fazla ünvanda alımlar gerçekleştireceklerini duyuran Erdoğan, 8.635 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapmaya başlayacağını bildirdi. Bu istihdam ile sağlık hizmetlerini geliştirdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı, gerekli alımlar hakkında Resmi Gazete’de ilanlar yayımlandığını duyurdu. İşte alımların olacağı üniversitelerin bazıları ve alacakları personel sayısı:

  • DİCLE ÜNİVERSİTESİ 260 
  • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 352 
  • DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 45 
  • EGE ÜNİVERSİTESİ 310 
  • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 100 
  • ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 190 
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ 365 
  • GAZİ ÜNİVERSİTESİ 160 
  • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 270 
  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 115 
  • HARRAN ÜNİVERSİTESİ 135 
  • HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 128 
  • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 455
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 490 
  • İSTANBUL CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 255 
  • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 85
  • KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 195 
  • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 65 
  • KIRIKKLAE ÜNİVERSİTESİ 119 
  • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 185 
  • MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 200 
  • MERSİN ÜNİVERSİTESİ 175 
  • NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 105 
  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 115 
  • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 259 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:53
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