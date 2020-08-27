Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak

Korona virüs süreci ile birlikte sağlık personelleri alımları hızlandı. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren binlerce sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilirken yeni açıklamalar ile birlikte sağlık personelinin önemi belirtildi.

Bu neticede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni personel alımlarının gerçekleştiğini duyurdu. Hastanelerde bulunan hizmet kalitesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadrolu ve sözleşmeli olarak toplam 14.500 personele ihdas verdiklerini açıkladı.

Fırat Üniversitesi 362 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuru yapmak için belirlenen son tarih ise 11 Ağustos 2020 oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alımlarına başladığını duyurdu. Başvuruları bizzat üniversite rektörlüğünden alacak olan üniversite, istenilen belgelerin getirilmesi sonucu adayların başvurularını alacağını belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yaptığı açıklama ile 10 Ağustos 2020 tarihine kadar sözleşmeli personel alımına devam edeceğini açıkladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruları başlattığını duyurdu. Başvuru için belirlenen son tarih 6 Ağustos 2020 oldu.

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyururken başvuruların yalnızca dijital ortamlardan alınacağını belirtti. Dijital ortamlar dışında gelen başvuruların geçerli olmayacağını açıklayan üniversite, bu konuda adayların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile adaylar şahsen ya da posta yoluyla başvuru gerçekleştirebilecekler.

Zonguldak Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alacak bir diğer üniversite olurken, üniversite başvuruların 15 gün içerisinde olacağını açıkladı. Kişilerin istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmesini isteyen üniversite bu şekilde personel alımlarını tamamlayacak.

Hangi üniversiteye kaç kadro ihdas edildi?

Konu hakkında birçok üniversite hastanesinden de sözleşmeli personel alımı ilanları başlatıldı. Bu ilanlar ise şu şekilde:

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, personel alımları hakkında detaylı bilgiler verdi. Birden fazla ünvanda alımlar gerçekleştireceklerini duyuran Erdoğan, 8.635 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapmaya başlayacağını bildirdi. Bu istihdam ile sağlık hizmetlerini geliştirdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı, gerekli alımlar hakkında Resmi Gazete’de ilanlar yayımlandığını duyurdu. İşte alımların olacağı üniversitelerin bazıları ve alacakları personel sayısı: