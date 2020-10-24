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Sözleşmeli personeller nasıl kadrolu olabilirler?

Sözleşmeli bir personelin nasıl kadrolu olabileceği konusu hep aklındadır? Sözleşmeli personeller , memur kadrosuna geçebilmek için neler yapması gerekmektedir? Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur olabilmek için aranan şartlar nelerdir? Belediye bünyesinde memur olarak çalışabilmek için gerekli koşullar nelerdir? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:04
Sözleşmeli personeller nasıl kadrolu olabilirler?
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Herhangi bir sözleşmeli personelin aklına ilk gelen soru kadroya nasıl geçeceğidir. Çünkü kadrolu memurlar ile sözleşmeli personel arasında haklar ve ücretler açısından belli farklılıklar vardır. Tabi bu karşılaştırmada en avantajlı olan, kadrolu işçi olan memurdur. Bu nedenle tüm sözleşmeli personellerin memur olmayı hayal ettikleri söylenebilir. Sözleşmeli personellerin nasıl kadrolu olabileceğini yazımızda sizlere uygun bir şekilde anlatacağız.

Sözleşmeli ve Kadrolu Kavramları Nedir?

Sözleşmeli personel, geçici personel işe almak için gereken işçiliği ifade eder. Başka bir deyişle işe alım sürecinde yüklenicinin düzenli bir iş sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu süre, ilgili kurumun ilgili personele ne kadar süreyle ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak değişebilir. Öneğin, sağlık kurumları, herhangi bir nedenle veya mevsimsel yoğunluk nedeniyle eksik bir işgücü için uzun süreli izin alanların yerine sözleşmeli personel alabilir. Kadrolu memur, herhangi bir disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmadığı sürece, emeklilik yaşına kadar kamu sektöründe çalışma hakkına sahip kişidir. Kadrolu memurların çalışma saatleri belirsizdir. Bu tür bürolara tanınan haklar da daha geniştir.

Sözleşmeli Memur Kadroya Nasıl Geçer?

Kuruluşlar, içlerinde çalışmak için anlaşmalı personel istihdam edebilir. Burada asıl önemli olan ilgili kurumların personel ihtiyaçlarıdır. Elbette personelin de belirli koşulları karşılaması gerekir. Ama önce bir kişi açılmalıdır ve personeller o kişiye devredebilir. Açık pozisyonlara başvurmak için sözleşmeli personel istihdam etmek için belirli şartların gerekeceğini söyledik. Öyleyse, daimi memur olmanın şartları nelerdir:

  • Türk vatandaşı olun
  • Herhangi bir adli duruşmadan sonra cezalandırılmamış
  • Yaş aralığı içinde olmak, ilgili bir pozisyonda memur olmanın en yaygın şartıdır.


Daha sonra ilgili personele göre değiştirilecektir. Şöyle açıklayalım:

  • Her personel üyesi farklı bir eğitim seviyesine ihtiyaç duyabilir. Ancak, bu koşullar yerine getirildiğinde ilgili yerde sözleşmeli iş yapan personelin işe alınması yaygın olduğu için bir sorun yoktur.
  • Sözleşmeli personel, as kadroya devredildiği zaman korunur. Daha doğrusu mesleğine göre atandı. Öneğin, bir kişinin belediyede sözleşmeli işçi veya sözleşmeli mühendis olarak işi bir personele devredildiğinde, aynı şekilde işçi ve mühendis olarak çalışmaya devam edecektir.
  • Bazı kuruluşların özel prosedürleri vardır. Bu nedenle, aynı kurumda bir süre çalışmış kişiler, bir süre sonra çalışanlara aktarılacaktır. Öneğin, bir sağlık kuruluşunda sözleşme kapsamında 4 yıl çalışmış bir kişi, bir personele geçiş yapma hakkına sahiptir.
  • Sözleşmeli personeller kadroya devredildiğinde ve atandığında KPSS sonucu kontrol edilebilir.
  • Belirli kurumların çalışanlarına aktarılan sözleşmeli işçiler, bir süre aynı kurumda çalışmak zorundadır. Talep edemez veya atanamaz.

Bunlar, sözleşmeden çalışana geçişin detaylarıdır. Elbette bunlar bazı genel koşullar. Dediğimiz gibi, önemli olan organizasyonun ihtiyaçları ve çalışanların beklentileridir. Ama sonunda sözleşmeye göre çalışmaya başlayan işçiler çalışmaya devam etme hakkına sahip oluyor. Bu tüm kurumlar için geçerlidir.

Kamuya Sözleşmeli Personel Alımı Nasıl Yapılıyor? 

Tüm kamu kurum ve kuruluşları anlaşmalı personel istihdam etmektedir. Her yıl işe alınacak sözleşmeli personel sayısı ihtiyaçlara göre belirlenmektedir. Kuruluşlar aradıkları koşulları karşılamak için sabit vadeli sözleşmelerle başlar.

1. Sözleşme Kapsamında Belediyeye Memur Alımı Nasıl Oluyor?

Bir belediyede memur olarak hizmet etmek birçok insanın istediği bir iştir. Çünkü şartlar iyi. Uzun süreli memurlara ve sözleşmeli memurlara birçok özel kuruluştan daha yüksek ücret ödenmektedir. Peki, belediye anlaşmalı olarak personelleri nasıl işe alıyor; bakalım:

  • Şehirlerde; çevre, sağlık, veteriner hekimliği, teknoloji, hukuk, ekonomi, bilişim, iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme alanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir. Böylece; yıllık sözleşmeye göre belediye departmanında mimarlar, mühendisler, şehir ve bölge planlamacıları, doktorlar, ebeler, hemşireler, veterinerler, kimyagerler, teknisyenler çalışmaya başlayabilirler. Ek olarak, belediyeler bazen sözleşmeli zabıtada alabilmektedir.
  • Sözleşmeli personellik için belediyelerin web sitelerinde ilan açabilir. Bu aşamada duyurunun gereklerini yerine getiren adaylar, işlemlerini tamamlamak için başvuru adımlarını takip edebilirler.
  • Özgeçmişinizi belediyenin halkla ilişkiler departmanı ile yüz yüze görüşerek de bırakabilirsiniz.
  • Özgeçmişinizi belediye web sitesinin kariyer bölümünden de doldurabilirsiniz.

2. Sözleşme Kapsamında Devlet Hastanelerine Personel Alımı Nasıl Oluyor?

Devlet hastaneleri, belediye departmanından birçok farklı meslekten sözleşmeli personel istihdam etmektedir. hangisi:

  • İşçiler, özel güvenlik görevlileri, temizlik personeli, hasta kayıt personeli, hemşireler, ebeler, teknisyenler ve teknisyenler, tıbbi sekreterler, anestezi teknisyenleri, ameliyathane personeli, hasta bakım personeli, hasta hakları departmanı personeli, radyoloji teknisyenleri ve diğer meslek grupları; İlkokul, lise, kolej ve üniversite mezunları, devlet hastanelerinde sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
  • İşverenler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Birçok çalışanın KPSS puanlarına ihtiyacı olduğu söylenebilir.
  • Ayrıca, devlet hastanesinde bir iş sözleşmesi ile İŞKUR aracılığıyla personel istihdam etmek mümkündür. İŞKUR ilanına göre başvurabilirsiniz.


Son Güncelleme: 24.10.2020 09:04
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