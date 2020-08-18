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Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre istihdam edilen sözleşmeli er ve erbaşların kışlada kalma zorunluluğu kaldırılarak mesai bitiminde eve gidebilecekleri duyuruldu. Kanunda yapılan değişiklik sonrasında pek çok sözleşmeli er ve erbaş konu hakkında bilgi alabilmek için internete başvurdu.

18 Ağustos 2020 Salı 04:45
Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından sözleşmeli er ve erbaşlara yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre görev bitişi sonrasında sözleşmeli er ve erbaşlar evlerine gidebilecekler.

Mesai sonu eve gidebilecekler

6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Yönetmeliğine göre istihdamı gerçekleşen askerler hizmet süresi boyunca maaş alabilirler. İstihdam edilen kişiler er ve erbaşlarla aynı görevleri yaparak aylık olarak maaş almaktadırlar. 3 ve 4 yıllık olarak imzalanan er ve erbaşlık sözleşmesi bitimi sonrasında en az 1 en fazla 3 yıl olarak tekrar imzalanabilmektedir.


6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaşlar Kanunu’nun 8. Maddesinin 8. Fıkrasında yer alan maddelerde değişikliğe gidildi. ‘Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler.’ Kısaca sözleşmeli olarak istihdam edilen er ve erbaşlar hizmet süresi boyunca kışlada kalmak zorundadır maddesinde değişikliğe gidilerek, ‘Belirlenen birliklerde sözleşmeli erbaş ve erlerden talep edenler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla, gece evlerine gidebilirler (Nöbetçi olanlar hariç). Gece kışlada veya gemide kalmayı kabul edenler yetkili amirin izni olmadan kışladan veya gemiden eve gitmek için ayrılamazlar. Bunlar mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar.’ Değişikliği yapılarak er ve erbaşların mesai sonunda eve gidebilecekleri belirtildi.

Sözleşmeli er olanlar memur olabilir mi?

Sözleşmeli er ve erbaşların memur olabilmeleri için MSB tarafından hazırlıklara başlandı. Buna göre MSB’de sözleşmeli er ve erbaş 7 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra memurluğa geçiş yapabilecekler. Çalışma henüz kanun hükmünde değil sadece hazırlık aşamasında olarak dikkat çekmektedir.

Geçtiğimiz dönemlerde dış kaynaklardan uzman çavuş alımları durdurulmuş ve uzman çavuşun ihtiyaç olduğu yerlere MSB tarafından uzman çavuş atanacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bununla birlikte sözleşmeli er ve erbaşların uzman çavuşluğa başvuru yapabilme yolları açılmıştı.

Uzman çavuş olabilmek için gerekli şartları sağlayan başarılı er ve erbaşlar uzman çavuş eğitimini alarak uzman çavuşluğa terfi edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 18.08.2020 04:45
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