Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sözleşmeli er ve erbaşlara yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre görev bitişi sonrasında sözleşmeli er ve erbaşlar evlerine gidebilecekler.
Mesai sonu eve gidebilecekler
6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Yönetmeliğine göre istihdamı gerçekleşen askerler hizmet süresi boyunca maaş alabilirler. İstihdam edilen kişiler er ve erbaşlarla aynı görevleri yaparak aylık olarak maaş almaktadırlar. 3 ve 4 yıllık olarak imzalanan er ve erbaşlık sözleşmesi bitimi sonrasında en az 1 en fazla 3 yıl olarak tekrar imzalanabilmektedir.
Sözleşmeli er olanlar memur olabilir mi?
Sözleşmeli er ve erbaşların memur olabilmeleri için MSB tarafından hazırlıklara başlandı. Buna göre MSB’de sözleşmeli er ve erbaş 7 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra memurluğa geçiş yapabilecekler. Çalışma henüz kanun hükmünde değil sadece hazırlık aşamasında olarak dikkat çekmektedir.
Geçtiğimiz dönemlerde dış kaynaklardan uzman çavuş alımları durdurulmuş ve uzman çavuşun ihtiyaç olduğu yerlere MSB tarafından uzman çavuş atanacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bununla birlikte sözleşmeli er ve erbaşların uzman çavuşluğa başvuru yapabilme yolları açılmıştı.
Uzman çavuş olabilmek için gerekli şartları sağlayan başarılı er ve erbaşlar uzman çavuş eğitimini alarak uzman çavuşluğa terfi edilebilmektedir.