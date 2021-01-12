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Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli er başvuru formu ve şartları 2021

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapabilmek için sözleşmeli er olmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Başvuru şartlarını haberimizde derledik.

12 Ocak 2021 Salı 03:24
Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli er başvuru formu ve şartları 2021
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sözleşmeli er ve erbaş alı ilanı bugün itibari ile yayınlandı. İlanda kişi sayısı ile alakalı bilgilere yer verilmedi. Sözleşmeli er veya erbaş olmak isteyen vatandaşlardan istenen 3 temel şart bulunmaktadır. Bunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve erkek olmalı
  • Minimum ilköğretim veya yurt dışında denk bir okuldan mezun olmalı
  • Askerlik görevini er veya erbaş olarak bitirenler için 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmalı (yani 1 Ocak 1996 tarihi ve sonrasında doğmuş olanlar), askerliğini bitirmemiş veya başlamamış olanlar için ise 1 Ocak itibari ile 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını doldurmamış olmalı. ( yani 1 Ocak 1996 ve 31 Aralık 2001 yılları arasında doğmuş olmalı.)

Bu üç ana şart dışında geniş kapsamlı olarak hazırlanmış olan başvuru kılavuzunu okumalısınız. Ön başvurunuzu Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinden online olarak yapabilirsiniz.

https://pertemin.msb.gov.tr/Formlar/sozer2018.pdf bu adres aracılığı ile başvuru kılavuzunu okuyabilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.01.2021 03:24
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Anahtar Kelimeler:
KaraKuvvetleriKomutanlığıTSKSözleşmeliEr
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