Sözcü Gazetesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Sözcü whatsapp ihbar hattı numarasına ulaşmak isteyenler resmi web sitesini ya da uygulamayı kullanabilirler. Sözcü whatsapp ihbar hattı aracılığı ile haberinin yapılmasını istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Whatsapp ihbar hattı sayesinde ihbar ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

Sözcü iletişim :

Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sokak

Atlas İş Merkezi, A Blok, No: 6-8/4

Tel :

Fax :

Halkalı-Küçükçekmece, İSTANBUL0 212 698 10 44 - 0 212 698 60 060 212 698 49 49

Whatsapp ihbar numarası:

05498072799