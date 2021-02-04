İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Sözcü Gazetesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Sözcü'nün whatsapp ihbar hattını öğrenmek isteyenler haberimizden yararlanabilirler.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:14
Sözcü Gazetesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Takip Et:

Sözcü whatsapp ihbar hattı numarasına ulaşmak isteyenler resmi web sitesini ya da uygulamayı kullanabilirler. Sözcü whatsapp ihbar hattı aracılığı ile haberinin yapılmasını istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Whatsapp ihbar hattı sayesinde ihbar ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

Sözcü iletişim :

Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sokak

Atlas İş Merkezi, A Blok, No: 6-8/4

Halkalı-Küçükçekmece, İSTANBUL

 

Tel :

 0 212 698 10 44 - 0 212 698 60 06

 Fax :

 0 212 698 49 49

 

Whatsapp ihbar numarası:

05498072799

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 14:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SözcüWhatsAppIhbar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandırıyor
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç yaşı ve oynadığı diziler
Alev Alev dizisinde Tomris karakterine Zuhal Olcay hayat veriyor
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçin neden ayrıldı?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Sol Yanım Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli yaşı kaç?
Şubat 2021'de satışa çıkacak konut projeleri ve lansman tarihleri
EDHO Hayriye ana öldü mü? Zehirli suyu içen Hayriye ölüyor mu?
Epic Games Dungeons 3 oyunu ücretsiz oldu!
2019 (İOKBS) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Bursluluk Sınavı Açıklanma Tarihi
Karayolları kantara girmeme cezası nedir, ne kadardır, kaç paradır? Kantara hangi araçlar girmek zorundadır?
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş’in yer aldığı diziler
Mucize Doktor dizisinde Tolga karakterine Mehmet Ezel Özgün hayat veriyor
Sol Yanım dizi oyuncusu Nazlım kimdir? Feyza Civelek hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Haydar (Haydar Köyel) kimdir?
Show TV Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Baysel nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.