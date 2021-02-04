Sözcü Gazetesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Sözcü whatsapp ihbar hattı numarasına ulaşmak isteyenler resmi web sitesini ya da uygulamayı kullanabilirler. Sözcü whatsapp ihbar hattı aracılığı ile haberinin yapılmasını istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Whatsapp ihbar hattı sayesinde ihbar ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.
Sözcü iletişim :
Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sokak
Atlas İş Merkezi, A Blok, No: 6-8/4
Tel :0 212 698 10 44 - 0 212 698 60 06
Fax :0 212 698 49 49
Whatsapp ihbar numarası:
05498072799
Son Güncelleme: 04.02.2021 14:14