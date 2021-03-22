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Sosyal Yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ülkemizde verilen sosyal yardımlardan kira yardımını merak ediyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler sosyal yardımlaşmadan kira yardımının nasıl alınacağını araştırıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:46
Sosyal Yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır?
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Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti devleti, toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ülkemizde verilen sosyal yardımlardan kira yardımını merak ediyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler sosyal yardımlaşmadan kira yardımının nasıl alınacağını araştırıyor.

Tüm Mühendisler ve Mimarlar Birliği Platformu (TMMBP) Genel Başkanı Mimar-Ekonomist Remzi Kozal, ülkemizde 4 milyondan fazla gecekondunun bulunduğunu ifade etti. Gecekonduların sağlık açısından uygun yaşam koşulları sunmadığını söyleyen Kozal, depremlerde ve sellerde bu evlerin çoğunun yıkıldığını söyledi. Bu kapsamda sosyal yardımlaşma ev yardımı ile bu vatandaşlarımızın ihtiyaçları bir süre de olsa giderilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Ev Yardımları

Evlerinde tadilat gerektiren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ev onarımı için devlete başvuru yapabilir. Gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devlet bir miktar tadilat yardımı yapmaktadır. Tadilat yardımının yanında kira yardımı da verilebilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Ev Yardımı Nedir?

Evlerin oturulmayacak bir duruma gelmesi, viraneye dönmesi durumunda ihtiyaç sahibi ailelere beton ev yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine başvuru yapabilirsiniz. Bu vakıf size nakit olarak para desteği vermektedir. Ancak takibi de yapılmaktadır. Parayı başka yerlerde kullanırsanız cezaya tabi tutulursunuz. Kira yardımı ve onarım yardımı yoksul ailelere verilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımıza 3.000 TL’ye kadar kira ve onarım desteği verilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden kira yardımı alabilmek için kaldığınız hanenin artık çok kötü bir duruma gelmesi, sağlıksız koşullara sahip olması ve hayati risk taşıması gerekmektedir. Evin iyice yaşanılamayacak duruma gelmiş olması gerekiyor. Bu şekilde kötü bir evde yaşıyorsanız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvuru yapabilirsiniz.

Devlet Ev Yardımı Şartları Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden kira yardımı alabilmek için, bu vakıfta aktif bir dosyanızın olması gerekmektedir. Eğer dosyanız varsa uzun uzun farklı belgelerle uğraşmanız gerekmemektedir. Sadece bir başvuru dilekçesi yazarak kira ve ev yardımına başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer evin fotoğrafını çekebiliyorsanız, fotoğraflarla başvuru yapmanız daha iyi olacaktır.

Ev Tadilat Yardımı Ne Kadar?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinden ev yardımı alabilmek için gerekli şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca yardıma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti karar vermektedir. Gerekli incelemelerin ardından evinizin tadilatı için ne kadar gerekiyorsa size o kadar para verilecektir. Genellikle kira yardımı olarak 2.000 TL ile 3.000 TL arasında bir yardım yapılmaktadır. Başvuru sonuçlarınız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi intenet adresinden sorgulanabildiği gibi, bireysel olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlüğüne giderek de öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 22.03.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal YardımlaşmaKira Yardımı
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