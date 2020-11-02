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Sosyal nakdi yardım nasıl sorgulanor? Devlet sosyal yardım sorgulama işlemleri

Günümüzde pek çok vatandaş maddi yetersizlikten dolayı devletin verdiği yardımlardan faydalanmaktadır. Başvuru yapılan yardımlara ilişkin sorgulamalar için ise birden fazla yöntem kullanılmaktadır.

02 Kasım 2020 Pazartesi 12:04
Sosyal nakdi yardım nasıl sorgulanor? Devlet sosyal yardım sorgulama işlemleri
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Günümüzde maddi durumlarından ötürü devlet tarafından verilen sosyal yardımlardan faydalanan binlerce vatandaş bulunmaktadır. Bu vatandaşlar sosyal yardım sorgulama işlemlerinin nasıl pratik bir şekilde gerçekleştirebileceklerini merak etmektedirler.

Sosyal Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal yardımların sorgulanabilmesi için birkaç farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi e-devlet sisteminin kullanılması, ikincisi ALO 144 hattının kullanılması ve sonuncusu ise bireysel olarak sorgulama gerçekleştirilmesidir.

E-devlet’ten Sorgulama


E-devlet sistemi üzerinden sorgulama gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi ve sayfa üzerinde gerekli adımların geçilmesi gerekmektedir.

yukarıdaki intenet adresi üzerinde aşağıdaki kısımda sıralanmış olan sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir.

  • Kaymakamlık yardımı
  • Şartlı eğitim yardımı
  • Dul maaşı
  • Şartlı sağlık yardımı
  • Sed yardımı
  • 65 yaş yaşlılık aylığı
  • Engelli maaşı

ALO 144 Sorgulama

ALO 144 hattı aracılığı ile de sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım hattı olarak kullanılmakta olan bu telefon numarasının aranması sonucunda, eğer büyük bir yoğunluk yok ise dakikalar içinde sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir.

Bireysel Sorgulama

Bireysel olarak sorgulamaların gerçekleştirilmesi en sık kullanılan yöntemlerdendir. Vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na bizzat giderek ilgili sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Yerinde yapılan sorgulamalarda işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak mümkün olmaktadır.



Son Güncelleme: 02.11.2020 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Yardım SorgulamaSYDVE-devletALO144
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