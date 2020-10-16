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Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı

Antalya’da gerçekleştiği iddia edilen bir hırsızlık girişiminde bir kişinin aracın bagajına konulduğu anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

16 Ekim 2020 Cuma 22:11
Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı
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Söylenenlere göre, Antalya’da öğle vakitlerinde gerçekleşen bir hırsızlık olayında Antalya Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde ana cadde üzerinde bulunan bir işyerinde hırsızlık yaparken yakalanan bir genç çalışanlar tarafından suçüstü yapıldı.

Çalışanlar yakaladıkları genci bir arabanın arka bagajına kapatarak polis ekiplerinin aradılar.


Polis ekipleri gelene kadar aracın bagajında kapalı kalan genç ve çıkmasın diye başında İngiliz anahtarı ile bekleyen çalışanın cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüleri sosyal medyaya yüklendi.

Çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken büyük ilgi gördü. Çekilen görüntülerde hırsızın başında bir kişi beklerken başka bir kişide çıkarma çıkarma dediği duyuluyor.

Polis ekiplerinin gelmesiyle bagajdan çıkartılan hırsız sorgusunun yapılması için karakola götürülürken polisler tarafından güvenlik kameraları görüntüleri incelenme altına alındı.



Son Güncelleme: 16.10.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKepazHırsızlık
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