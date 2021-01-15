Sosyal medyadan veda mesajı paylaşan genç sokak ortasında kalbine ateş etti!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, intihar etmek isteyen bir genç sokak ortasında kalbine ateş etti. Ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırılırken olayın öncesinde sosyal medyada paylaştığı veda mesajları ortaya çıktı.

İlçe merkezinde Piri Reis Müzesi önünde bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda elindeki silahı kalbine dayayan Abdullah K. (28), isimli bir kişi intihara kalkıştı. Fırıncı ustası olduğu öğrenilen gencin intihar girişimi polis ekiplerini harekete geçirirken olay yerine intikal eden ekipler genç adamı ikna etmeye çalıştı. İlçe kaymakamının da geldiği olay yerinde uzun uğraşlar sonucu ikna olmayan Abdullah K., kalbine dayadığı silahı ateşledi.

Ağır yaralı bir halde yere düşen genç olay yerinde bekletilen ambulansa alınarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullan K.'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gencin intihara kalkışmadan önce sosyal medya hesabından veda mesajları paylaştığı görüldü.