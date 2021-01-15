Sosyal medyadan veda mesajı paylaşan genç sokak ortasında kalbine ateş etti!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, intihar etmek isteyen bir genç sokak ortasında kalbine ateş etti. Ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırılırken olayın öncesinde sosyal medyada paylaştığı veda mesajları ortaya çıktı.
Ağır yaralı bir halde yere düşen genç olay yerinde bekletilen ambulansa alınarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullan K.'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gencin intihara kalkışmadan önce sosyal medya hesabından veda mesajları paylaştığı görüldü.
Son Güncelleme: 16.01.2021 23:35