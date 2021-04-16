Sosyal Medya'da tık almak uğruna otomobil direksiyonunu çıkardı

Sosyal Medya’da beğeni almak uğruna yapılanlar ve çekilen görüntüler sürekli insanları şaşırtırken fazlı olmak uğruna tehlikeli olaylar içerisine girenler gün geçtikçe artıyor.

En çok kullanılan sosyal video ağı olan Tik Tok kullanıcıları birbirinden ilginç videolar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Antalya'dan bir rot balans çalışanının çektiği video görenleri hayrete düşürürken görenler gözlerine inanamadı. Bir otomobile binen genç trafikte seyir halindeyken direksiyonunu yerinden çıkartarak otoyolda bir süre öyle ilerledi. Kendi canı yanında diğer sürücülerinde canını hiçe sayan sürücü o onları son ses müzik eşliğinde video kaydına alarak Tik Tok hesabında yayınladı.

Sosyal Medya’da görüntüleri izleyenler şok içerisinde kalırken videoya tepkiler yağmaya başladı.

