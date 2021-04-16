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Sosyal Medya'da tık almak uğruna otomobil direksiyonunu çıkardı

Antalya’da rot balans çalışanı bir kişinin yolda seyir halindeyken otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak kendi hayatını ve trafikteki diğer araçların hayatını tehlikeye attı. Herkesin hayatını hiçe sayan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı.

16 Nisan 2021 Cuma 17:29
Sosyal Medya'da tık almak uğruna otomobil direksiyonunu çıkardı
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Sosyal Medya’da beğeni almak uğruna yapılanlar ve çekilen görüntüler sürekli insanları şaşırtırken fazlı olmak uğruna tehlikeli olaylar içerisine girenler gün geçtikçe artıyor.

En çok kullanılan sosyal video ağı olan Tik Tok kullanıcıları birbirinden ilginç videolar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Antalya'dan bir rot balans çalışanının çektiği video görenleri hayrete düşürürken görenler gözlerine inanamadı. Bir otomobile binen genç trafikte seyir halindeyken direksiyonunu yerinden çıkartarak otoyolda bir süre öyle ilerledi. Kendi canı yanında diğer sürücülerinde canını hiçe sayan sürücü  o onları son ses müzik eşliğinde video kaydına alarak Tik Tok hesabında yayınladı.

Sosyal Medya’da görüntüleri izleyenler şok içerisinde kalırken videoya tepkiler yağmaya başladı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:29
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaşokGörüntüler
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