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Sosyal medyada beğeni için öldüresiye dövdüler

İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının çok sayıda izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen kişiler şikayet üzerine yakalandılar. Video görüntüleri ise şok etti.

02 Mayıs 2021 Pazar 14:29
Sosyal medyada beğeni için öldüresiye dövdüler
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İzmir’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 3 gün 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki parkta meydana iddialara göre 14 yaşındaki İ.E. ile 14 yaşındaki H.K. isimli kız çocukları, yürüyüş yaptıkları sırada kendilerine yaklaşan iki kız çocuğu, 'Ne bakıyorsun?' diyerek bir anda kendilerine saldırdı. İki kız çocuğunu öldüresiye döverken o sırada üç erkek çocuk da o anları videoya çekmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E. ve H.K.'yi darp eden grup, çevredekilerin durumu polise ihbar etmesiyle olay yerinden kaçtılar. Darp edilen çocukların aileleri, çocuklarını tedavi için hastaneye götürerek darp raporu aldılar. Şikâyetçi olan aile olayı gerçekleştirenlerin hemen bulunmasını istedi. İddialara kavgayı gerçekleştiren grubun bilerek kızları dövdüğü ve fenomen olmak istediklerini ileri sürdü. Olayın emniyete intikal ettiğinin haberini alan saldırganlar İ.E. ve H.K.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür diledikleri ve daha sonra videolarla birlikte sosyal medya hesabını sildikleri öğrenildi. 

Dehşet anlarını anlattı

Öte yandan darp edilen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi. Yaşadıkları o dehşet anlarını anlatan İ.E. sahilde oturdukları sırada durup dururken zanlıların ne bakıyordun diyerek üzerlerine yürüdüklerini ve saçından çekerek havaya kaldırdığını anlattı. Kafasını yere çarptığı için olayları net hatırlamadığını dile getirdi. Dakikalarca darbe aldıklarını arkadaşının şeker hastası olduğunu söylemesine rağmen onu da dövmeye devam ettiklerini aktardı. Yaşanan olaylar sırasında darp edildikleri anların kameraya çekildiğini fark ettiğini  söyledi.Bu tarz kavga görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak ünlü olmaya çalıştıkları iddia edilen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Olaydan çok etkilenen kızların psikolojik destek alacakları öğrenildi.

‘Bilincimi kaybettim, bayılacak gibi oldum’

Saldırganlar tarafından darp edilen çocuklardan diğeri H.K. ise, şeker hastası olduğunu ifade etmesine  rağmen dakikalarca acımadan darp edildiğini söyledi. Saldırıdan dolayı bilincini kaybedip baygınlık geçirdiğini anlatan H.K., olayı görenlerin müdahalede bulunmamasından dert yandı. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan H.K., arkadaşı ile otururken bir anda geldiklerini ve bağırmaya başladıklarını ifade ederek ortada kavga olabilecek hiçbir şeyin olmadığını anlattı. Ne olduğunu anlamadıklarını anlatarak bir anda saldırmaya başladıklarını savunmasız yakalandıklarını ve saçından sürüklenerek yere fırlatıldığını söyledi. Şeker hastası olduğunu bağıra bağıra söylemesine karşın saçından sürüklemeye edildiğini söyledi. Daha sonra yüzüne ve kafasına yumruk atmaya başlandı. Bilincini kaybeden genç kız bayılacak gibi olduğunu o dakikalarda polisi aradığını ekledi.

Fenomen olmak için kavga edip videoya çekiyorlar

Saldırgan şahısları sosyal medya üzerinden tanıdığını söyleyen İ.E. ve H.K.'nin arkadaşı B.Ö., kişilerin kendilerinden güçsüz bulduklarını bir bahaneyle kavga ederek dövdüklerini ve bu anları paylaşarak sosyal medyada ünlü olmaya çalıştıklarını anlattı. Öte yandan sosyal medya hesaplarında yaklaşık 20 tane bu tarz video olduğunu söyleyerek şikayet edildiklerinin duyulmasının ardından videoları kaldırıp hesaplarını kapattıklarını ekledi.

Darp edilen İ.E.'nin babası Osman E. de, saldırgan çocuklar hakkında polis merkezine giderek şikâyetçi olduğunu bildirdi. Osman E. işyerinden çıkıp eve geldiğinde kızının ağladığını gördüğünü ve olayı kızından dinlediğinde şok olduğunu anlattı.. Fenomen olmak adına bu tarz şeylerle kendilerinden küçük, güçsüz çocukları böyle dövüp sosyal medyada paylaşarak hem çocukları hem de ailelerini zor durumda bırakan bu kişiler yüzünden kızının psikolojik tedavi görmeye başlayacağını belirtti.Kendilerinin başına gelen olayın başka ailelerin başına gelmemesini isteyen ailegörüntülerin olduğunu ve görüntülerinde kızının düşme anını söyleyen baba o anlarda beyin kanaması bile geçirebileceğini ifade ederken böyle olayların bir daha yaşanmaması adına  gerekli yerlere şikayette bulunduklarını aktardı.Bu işin peşinin asla bırakmayacaklarını ekledi. 

İ.E. ve H.K.'nin ailesinin saldırgan çocuklar hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından Çocuk Büro Amirliği olayla ilgili  geniş çaplı bir çalışma başlattı.




Son Güncelleme: 02.05.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDarpSosyal Medya
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