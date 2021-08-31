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Sosyal medya tutkunu genç Galata Köprüsü’nden hareket halindeki gemiye atladı

Galata Köprüsü'ne çıkan bir genç, köprünün korkuluklarına tırmandı ve altından geçen geminin üzerine atladı. Gerçekleştirdiği bu tehlikeli olayı ise sosyal medyada beğeni uğruna yaptığı öğrenildi.

31 Ağustos 2021 Salı 13:54
Sosyal medya tutkunu genç Galata Köprüsü’nden hareket halindeki gemiye atladı
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Yunus Emre Özer isimli bir genç, çektiği videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak yanındı. İstanbul'un Merter ilçesinde metrobüsün ve Sultangazi otobüsün üzerine çıkarak yolculuk yapmasıyla tanınan adrenalin tutkunu genç, bu kez yine canının tehlikeye attı ve Galata Köprüsü’nün korkuluklarından kendisini hareket halindeki geminin üzerine bıraktı.

Hem kendi hayatını hem de diğer vatandaşların hayatını riske atan gencin bu hareketi etrafta tekiyle karşılanırken, gencin bu adrenalin olayını sosyal medyada daha fazla beğeni almak için yaptığı öğrenildi.

Galata Köpürüsü'ne çıktığı ve gemiye atlayacağı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yunus Emre Özer'in sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülerde önce köprü korkuluklarına tırmandığı ve daha sonra da köprünün altından geçen geminin üzerine atladığı görülüyor. Gemideki görevliler tarafından fark edilen genç önce güverteye indirildikten sonra apar topar kaptan köşküne götürülüyor.

 


Son Güncelleme: 31.08.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Galata KöprüsüYunus Emre özerGemi
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