Sosyal medya Engin Ceylan'ın kız arkadaşına uyguladığı şiddete karşı ayağa kalktı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve büyük tepkilerin doğmasına neden oldu. Yayınlanan görüntülerde Engin Ceylan isimli bir kişinin kız arkadaşıyla yemek yediği sırada isminin B.Ö. olduğu öğrenilen genç kadına şiddet uyguladığı görülüyor.
Sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde ise genç kadının yüzüne çatal fırlatan Engin Ceylan'ın daha sonra kadını yumrukladığı görülürken görüntülerin devamında Ceylan’ın kadına bağırdığı ve kadının da kendisini korumaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu yayınlardan sonra birçok kullanıcı Engin Ceylan’ın tutuklanması için Twitter hesaplarında #EnginCeylanTutuklansın etiketi ile bir kampanya başlattı.