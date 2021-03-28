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Sosyal medya Engin Ceylan'ın kız arkadaşına uyguladığı şiddete karşı ayağa kalktı!

Muğla Marmaris'te Engin Ceylan isimli bir kişinin kız arkadaşıyla yemek yediği sırada uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Büyük tepki toplayan görüntüler sonrası Engin Ceylan'ın tutuklanması için kampanya başlatıldı.

28 Mart 2021 Pazar 20:37
Sosyal medya Engin Ceylan'ın kız arkadaşına uyguladığı şiddete karşı ayağa kalktı!
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve büyük tepkilerin doğmasına neden oldu. Yayınlanan görüntülerde Engin Ceylan isimli bir kişinin kız arkadaşıyla yemek yediği sırada isminin B.Ö. olduğu öğrenilen genç kadına şiddet uyguladığı görülüyor.

İlçede bulunan iş yeri kamerasının yaklaşık 3 ay önce kayda aldığı Engin Ceylan'ın B.Ö'yü darp ettiği o anların görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından önce savcılığa giden B.Ö'nün şikayetinden daha sonra vazgeçtiği ve geri çektiği öğrenildi. Sonra yaşanan gelişmeler üzerine B.Ö'nün tekrar şikayetçi olduğu ve emniyetin Engin Ceylan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardığı belirtildi. Kararı ihlal eden Engin Ceylan'ın uzaklaştırma kuralını çiğnemesinden dolayı 3 gün hapis cezası aldığı belirtildi.

Sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde ise genç kadının yüzüne çatal fırlatan Engin Ceylan'ın daha sonra kadını yumrukladığı görülürken görüntülerin devamında Ceylan’ın kadına bağırdığı ve kadının da kendisini korumaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu yayınlardan sonra birçok kullanıcı Engin Ceylan’ın tutuklanması için Twitter hesaplarında #EnginCeylanTutuklansın etiketi ile bir kampanya başlattı.



Son Güncelleme: 28.03.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
Engin CeylanMuğlaKadına şiddet
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