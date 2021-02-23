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Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma saatleri nedir? SGK güncel çalışma saatleri

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışma saatleri ile alakalı merak edilenleri haberimizde inceledik.

23 Şubat 2021 Salı 18:25
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma saatleri nedir? SGK güncel çalışma saatleri
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Koronavirüs kapsamında SGK’nın çalışma saatleri

Cocid-19 süreci nedeni ile normal çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan SGK’da mesaiye başlama saati 10.00 civarındadır. Öğle arasına 12.30-13.00 arasında çıkan çalışanların mesaisi 16.00’da bitmektedir. Bu çalışma saatleri iller arasında farklılık göstermektedir.

SGK’nın mesai saatleri kurumun bulunduğu ildeki Valilik tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden çalışma saatleri iller arasında değişiklik gösterebilir.

SGK güncel çalışma saatleri

İstisnai durumlar dışında pandemi nedeni le çalışma saatleri yukarıda belirtildiği gibidir. İlden ile farklılık gösteren bu saatler kapsamında bazı illerde iş başlangıç saati 08.00 iken bitiş saati 16.30’dur. Genel olarak açılış kapanış saati ise şu şekildedir:

  • 08.30-12.30
  • 13.00-17.00

İstanbul için SGK güncel çalışma saati ise;

  • 03.00-12.30
  • 13.00-16.30

Gaziosmanpaşa için ise;

  • 09.00-12.00
  • 13.00-16.30

Sosyal Güvenlik Kurumundaki işlerinizi online ya da SGK çağrı merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz. Aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır.

ALO 170 takip:

7/24 SGK çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. 170 nolu hattı tuşlayarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra online olarak intenet sitesinden de işlem yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz.

https://sgkbilgisi.com/sgk-cagri-merkezi/

SGK’ya yapmış olduğunuz herhangi bir başvuruyu takip etmek için online takip sistemini kullanabilirsiniz. Bu işlem için e-devlet şifreniz olmalıdır. E-devlet şifresi olanlar aşağıdaki link aracılığı ile evrak takibi yapabilir.

https://sgkbilgisi.com/sgk-evrak-takibi-sgk-varide-no-ile-evrak-takip/

Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm SGM’ler ve diğer müdürlüklerin adres ve iletişim bilgilerini aşağıdaki link aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/bizeulasin



Son Güncelleme: 23.02.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
SGKçalışmasaatleriSosyalGüvenlikKurumu
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