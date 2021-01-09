Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Kayıt belgesi nedir? Kayıt belgesi ne işe yarar?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaşın altındaki sigortalı çalışanların işlerini ve farklı şehirler arasında seyahat eden kişilerin işyerlerini kayıt altına alabilmeleri için sosyal güvenlik kayıt belgesi alma talimatı gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi nedir?

Bu belge yardımı ile Sosyal Sigortalar Kurumu nezdinde tüm kayıtlarınız oluşturulur. Belge ile;

BAĞ-KUR prim ödeme başlangıç ​​ve bitiş tarihi,

Emeklilik sandığı başlangıç ​​ve bitiş tarihleri,

SSK kapsamında sigortaya giriş ve çıkış tarihleri,

506 S.K. Geçici 20. Md. Sandığı varsa giriş ve çıkış tarihleri,

SGK’dan emekli aylığı veya gelir elde etmenin başlangıç ​​ve bitiş tarihinin belirlenmesi,

Kısacası, SGK’dan başlayan, biten veya devam eden tüm kayıtlarınız bu belgeye dahildir. Ayrıca sigortaya en son katılma tarihi ve devam edilip edilmediğinin tespiti de bu belge ile belirlenir.

Sosyal güvenlik kayıt belgesi ne işe yarar?

Bu belge sigortalı veya emeklinin mevcut durumunu belirlemek için kullanılır. Belge nedir ve belgedeki bölümler yukarıda açıklanmıştır. Ayrıca belgenin bir öneği verilmiş ve belgedeki bölümlerin ayrıntılı açıklamaları yazımızın ilerleyen kısımlarında verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokole göre Jandarma veya Polis artık sosyal güvenlik belgenize erişebilecek ve son sigorta durumunuzu online olarak belirleyebilecek. Ancak, yanınızda götürmeniz faydalı olacaktır. Aşağıda e-devlet üzerinden nereden ve nasıl belge alabileceğinizi adım adım anlatacağız.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi E-devletten nasıl alınır

Belgenin barkodlu bir kopyasını e-devlet üzerinden almak için bir e-devlet şifreniz olması gerekir. E-Devlet aracılığıyla bir SGK kayıt belgesi talep etmek ve bir barkod çıktısı indirmek için aşağıdaki adımları izleyin;

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama sayfasından e-devlet sosyal güvenlik kayıt belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama sorgulama bağlantısını kullanarak sosyal güvenlik kayıt sorgulama sayfasına giriş yapabilirsiniz.

SGK kayıt sorgunuzun bir sonucu olarak, aşağıda gösterildiği gibi sigorta kaydı belgesi alacaksınız. Sağ üst köşedeki DOSYAYI İNDİR seçeneğine tıklayarak belgenin bir kopyasını bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Sosyal güvenlik belgesi nereden alınır?

E-devlet şifreniz varsa sosyal kayıt belgesini online olarak ve yukarıda verilen menüden edinebilir ve seçtiğiniz işyeri veya kuruma gönderebilirsiniz. Çıktı barkodlu olduğundan, e-devlet çıktısı resmi iş ve işlemler için önemlidir. Bir e-Devlet şifreniz yoksa veya e-Devletten bir şifre alamıyorsanız, en yakın Sosyal Güvenlik Merkezini ziyaret ederek bir belge edinebilirsiniz.

Burs veya yardım almak isteyen 18 yaşın altındaki öğrenciler için SGK veli kayıt belgesi talep edilebilir. Ebeveyn olarak, bu sosyal güvenlik kayıt belgesini çevrimiçi e-Devlet'ten alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi öneği

Aşağıda e-Devlet barkoduyla oluşturacağınız bir belge öneği bulunmaktadır. Sosyal güvenlik belgesindeki kodlar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

5510 S.K. 4/1-a (SSK) kapsamında ne demek?

Özel sektörde çalışan sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı sayılır. Aktif görev çalışması burada devam ederse, durum: aktif çalışan sigortalı olarak gösterilir. Reddedilmiş ise "tescilinin ... / ... / ... ... tarihinde sona erdiği tespit edilmiştir" şeklinde yazar.

5510 S.K. 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında ne demek?

Kendi adlarına tarım, esnaf, şirket ortakları veya diğer alanlarda prim ödeyenler BAĞ-KUR’da sigortalı sayılır. BAĞ-KUR’lular 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayıldığından 4b sigortası da denir. BAĞ-KUR kapsamında tescil var ise ve aktifse, durum: aktif çalışan sigortalı olarak gösterilir. Başlar ve biterse "tescilinin ... / ... / .... tarihinde sona erdiği tespit edilmiştir" şeklinde yazar.

5510 S.K. 4/1-c (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında ne deme?

Emeklilik sandıkları kapsamında, kadrolu çalışanlar ve memurlar, 4c sigortalı olarak da bilinen 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bu aralıkta devam eden sigorta varsa, ... /..../ ..... tarihinden itibaren bir tescil kaydı bulunmamaktadır.

Durum: "aktif çalışan sigortalı" olarak yazar. Kayıt yoksa, tespit edilmemiş demektir veya kayıt bitmişse, sona erdiği anlamına gelir.

506 S.K. Geçici 20. Md. Sandığı kapsamında ne demek?

Banka sandığına sigorta ödeyenler bu kapsamda sigortalıdır. Sigortalılık durumuna göre tespit edilmiştir veya banka sandığı tescil kayıt kaydı bulunmamaktadır yazar.

SGK Hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?

Sosyal güvenlik kayıt belgesi yerine SGK tescil ve hizmet dökümünü sorgulamak isterseniz e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Hizmet dökümü, sizin adınıza ödenen tüm primleri, prim günleri sayısını, prime dayalı gelir bilgilerini ve çalıştığınız işyeri hakkında bilgileri içerir.

T.C. kimlik numarası ile SSK hizmet dökümü sorgulama son dakika

Ne yazık ki, hizmet bildirimi sorgusu yalnızca T.C. numarasıyla yapılamaz. E-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifresini girmeniz gerekmektedir.

Kimlik numarası ile sigorta sorgulaması yapılır mı?

Sadece kimlik ile SSK ya da diğer sigorta kollarında adınıza ödenen primlerin sorgulamasını yapamazsınız.