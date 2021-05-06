SOS Colombia Nos Estan Matando ne demek, ne anlama geliyor?

Kolombiya’da vergi protestoları devam ederken Twitter'da Türkiye ve dünya gündeminin ilk sırasında yer alan etiket "#SOSColombiaNosEstanMatando"nun ne anlama geldiği merak edildi. İspanyolca olan SOSColombiaNosEstanMatando’nun anlamı haberimizde yer almaktadır.

#SOSColombiaNosEstanMatando ne anlama geliyor?

Kolombiya’da vergi protestoları devam ederken Twitter'da Türkiye ve dünya gündeminin ilk sırasında yer alan etiket "#SOSColombiaNosEstanMatando" İspanyolca bir ifadedir. Türkçe olarak:

SOS:

Colombia:

"SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali." demektir.Kolombiya

Matando: "Öldürmek" anlamına geliyor.

Nos:

"Bize" anlamına geliyor.

Kolombiya'da vergi reformu protestoları

İfadenin başındaki SOS kelimesi, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali manasında kullanılmaktadır.

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle protestolar başladı. Protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalar sırasında 19 kişi hayatını kaybetti.

28 Nisan tarihinde Kolombiya’da halkı sokaklara döken vergi reformu nedeniyle ülke genelinde farklı kentlerde polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmaların bilançosu artmaktadır. Kolombiya Ombudsman Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 1 haftadır süren vergi reformu karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirilirken daha önce açıklanan yaralı sayısı değişmeyerek 846 olarak kaldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kolombiyalı güvenlik güçlerini protestoculara karşı aşırı güç kullanmakla suçladı. Komiserlik, polisin protestoculara ateş açtığı Pazartesi günü, Cali'de meydana gelen olayların sarsıcı olduğunu dile getirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hakları savunucularının tehdit edildiğine ve ayrıca protestocuların yaralandığına, hatta öldürüldüğüne dair raporlar aldıklarını söyledi. Hurtado, "Açıkça söyleyebiliriz ki güvenlik görevlileri tarafından aşırı güç kullanımı, ateş açma, göstericilere yönelik darp gibi raporlar aldık ve tanıklarımız var" şeklinde konuştu.

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması düşünülüyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6,8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu. Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque'nin 2 Mayıs'ta geri adım atarak çıkarmaya planladığı reform paketini geri çekmesine rağmen gösteriler devam etti.