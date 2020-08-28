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Sorti yapmak ne demektir, nedir? Uçak sorti yaptı anlamı ne demek?

Sorti ne demek? Sorti yapmak ne anlama gelmektedir? Helikopterlerle kurtarılmış olan kişilerin ardından bu soruların cevabı merak konusu oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:59
Sorti yapmak ne demektir, nedir? Uçak sorti yaptı anlamı ne demek?
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Sorti Ne Demek? Sorti Yapmak Ne Demek?

Sorti kelimesini pilot olanlar kullanmaktadır. Sorti kelimesi bir hava aracının bir yerden bir yere varmasına denmektedir. Genellikle askeri alanlarda kullanılır.


Savaş uçaklarının havalandıktan sonrasında herhangi bir hedef yok edip geriye dönmesinden sonra, eğitim, istihbarat, hava devriye, yer gözlemi yapıktan sonra üsse dönmesine de sorti kelimesi kullanılır.

Sorti kelimesi en fazla askeri alanda ordu tarafından kullanılır. Sivil havacılık da ise bu kelimenin tek anlamı uçağın inip kalktığını belirtmektedir.

Önek verilecek olursa, bir savaş uçağının herhangi bir hedefe 20 kere gidip gelmesine 20 sorti yapılmış anlamına gelmektedir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:59
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Anahtar Kelimeler:
Sorti Ne Demek?Uçak
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