Kuyu kazma, sıvı ve gaz madde çıkarmakla görevli olan kişiye sondaj işçisi adı verilmektedir. Türkiye’de iş arayan kişilerin merak ettiği mesleklerden birisi olan sondaj işçisinin ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı arama motorlarını meşgul etmeyi sürdürüyor. Peki sondaj işçisi maaşı ne kadar? Sondaj işçisi ne iş yapar?

Sondaj İşçisi Maaşı Ne Kadar?

Sondaj İşçisi Ne İş Yapar?

Türkiye’de bir sondaj işçisi ortalama olarak 3.200 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle sondaj işçisinin aylık maaşı en az 2.826 TL iken, en yükseği ise 3.800 TL’dir. Sondaj işçisinin maaşı çalıştıkları şirkete göre değişiklik göstermektedir.

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olanların başvuru yapabildiği sondaj işçisi kuyu kazmak, sıvı ve gaz maddeleri talimatlara uygun bir şekilde çıkarmak ve kullandıkları sondaj makinesinin montajını yapmaktır.

Sondaj işçisinin iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yapılıyor. Gerekli şartları sağlayan ve sondaj işçisi olmak isteyen kişiler bu ilanlara başvurabilir.