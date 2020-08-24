Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?

Sıcak yaz ayları tüm etkisini devam ettirirken pek çok kişi sonbaharın ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. 4 mevsimden bir tanesi olan sonbahar yağmurları, sararan yaprakları ve serinliği ile bilinmektedir. En sevilen mevsimlerden bir tanesi olan sonbaharın ne zaman başlayacağı ve yerini ne zaman kışa bırakacağı ise araştırılmaya devam ediyor.

Sonbahar mevsiminde hangi aylar bulunur?

Sonbahar mevsiminde günler nasıldır?

Sonbahar 3 aylık bir süreci kapsamaktadır. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yaşanan sonbahar yaz ayının bitmesi ile birlikte solan yaprakların dökülmesi ile bilinmektedir. Yaz sonrasında gelmesi ile havaların serinlemesine yol açan sonbahar kış ayının habercisidir.

Sonbahar mevsiminde gündüzler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Yazın uzun gündüzler yerini artık uzun gecelere bırakmaktadır. Bu sebeple pek çok insan sonbaharı sevmez.

Sonbahar mevsiminde sıcaklıklar nasıl olur?

Yaz mevsimi sonrasında sonbaharın gelmesi ile birlikte havalar serinlemeye başlar. Kış ayları kadar soğuk olmasa da havalarda ki soğuma hissedilecektir. Ayrıca havanın çok dengesiz bir hal alması da beklenir. Öyle ki sabahları çok soğuk, öğlenleri çok sıcak ve akşamları yine soğuk olmaktadır. Kapalı mekanlara olan ihtiyacın artmasından dolayı ve havanın sıcaklık değerlerinin çok dengesiz olmasından dolayı sonbahar mevsimde hastalıklar artar. Havada bulunan nem oranında ani değişiklikler ise migren ve baş ağrılarına neden olacaktır.