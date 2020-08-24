İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?

Geçtiğimiz günlerden beri serinlemeye başlayan havalar sonbaharın ne zaman geleceği konusunda vatandaşların araştırmalarına neden olmaktadır. Sonbahar ayları hangileridir? Sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler yaşanmaktadır? soruları araştırılmaktadır.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:09
Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?
Takip Et:

Sıcak yaz ayları tüm etkisini devam ettirirken pek çok kişi sonbaharın ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. 4 mevsimden bir tanesi olan sonbahar yağmurları, sararan yaprakları ve serinliği ile bilinmektedir. En sevilen mevsimlerden bir tanesi olan sonbaharın ne zaman başlayacağı ve yerini ne zaman kışa bırakacağı ise araştırılmaya devam ediyor.

Sonbahar mevsiminde hangi aylar bulunur?


Sonbahar 3 aylık bir süreci kapsamaktadır. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yaşanan sonbahar yaz ayının bitmesi ile birlikte solan yaprakların dökülmesi ile bilinmektedir. Yaz sonrasında gelmesi ile havaların serinlemesine yol açan sonbahar kış ayının habercisidir.

Sonbahar mevsiminde günler nasıldır?

Sonbahar mevsiminde gündüzler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Yazın uzun gündüzler yerini artık uzun gecelere bırakmaktadır. Bu sebeple pek çok insan sonbaharı sevmez.

Sonbahar mevsiminde sıcaklıklar nasıl olur?

Yaz mevsimi sonrasında sonbaharın gelmesi ile birlikte havalar serinlemeye başlar. Kış ayları kadar soğuk olmasa da havalarda ki soğuma hissedilecektir. Ayrıca havanın çok dengesiz bir hal alması da beklenir. Öyle ki sabahları çok soğuk, öğlenleri çok sıcak ve akşamları yine soğuk olmaktadır. Kapalı mekanlara olan ihtiyacın artmasından dolayı ve havanın sıcaklık değerlerinin çok dengesiz olmasından dolayı sonbahar mevsimde hastalıklar artar. Havada bulunan nem oranında ani değişiklikler ise migren ve baş ağrılarına neden olacaktır.

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 21:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Ağustos 2020
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
2019 Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday tarihleri
Şampiyon dizisi Kafkas kimdir? Gerçek adı nedir? Fırat Bölükbaşı hakkında bilgiler!
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Survivor 2020 Aycan'ın sırrı ne?
Kadın Dizisi İsmail kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
65 Yaş yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman yapılır? 2020 Yaşlılık aylığı ödeme tarihleri
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları başvuru şartları ve faiz oranları
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.