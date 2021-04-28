Son yoklamaya tabi ne demektir?

Asker yoklaması nedir?

Vatan borcu olarak bilinen askerlik görevi birçok erkeğin hayali olarak bilinir. Askerlik çağına ulaşmış birçok vatandaşımızın kimlik, tahsil, özellik, adres, nitelik, sağlık durumlarını ve mesleğinin incelenerek askerliğe elverişli olup olmadığı kararı alınır. Bu uygulanan prosedüre ise askerlik yoklaması adı verilir.

Askere gitmek için belirli süreçlerden geçmek gerekmektedir. 20 yaşını doldurmuş her erkeğin yapması gerekmekte olan işlem ise ‘’askerlik yoklaması’’ olarak bilinir. Bu işlemi yerine getirmek isteyen her vatandaşımız kolaylıkla intenet üzerinden E-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurusunu tamamlar. Daha sonrasında ise aile hekimine giderek sağlık kontrolü yaptırması gerekmektedir. Yapılan kontroller sonra verilen karar da herhangi bir sağlık sorunu yoktur ibaresi bulunuyorsa ‘’Askerliğe elverişli’’ kararı ile askerlik şubesine giderek askerlik yoklaması tamamlanır.

Askere gitmek için yapılması zorunlu olan askerlik yoklaması başvurusu şöyledir;

E-devlet sistemine şifreniz ile giriş yaparak arama butonuna ‘’Yoklama Başvurusu’’ yazarak çıkan sayfaya giriş yapılır. Karşımıza çıkacak ekranda bilgileri okuyarak kabul edilmesi halinde devamlılık sağlanır. İntenet üzerinden E-devlet sayfasına giriş yapılarak istenilen bilgiler doldurulur. Daha sonrasında sağlık durumuna ilişkin raporu alabilmek için aile hekimine gidilir. Sağlık kontrolü için aile hekimi muayene ettikten sonra ‘Askerliğe elverişlidir’ kararı verildikten sonra askerlik için gerekli olan yoklama tamamlanış olur. Kolaylıkla başvur işlemleri bitirilir ve şubeye gitmeye gerek kalmaz.

Askerlik yoklaması için başvuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yoklama tabi ne demek?

Askerlik hakkında merak ettikleri olan ve askerlik belgelerini sorgulama isteyen bireyler şubeye gitmeden E-devlet üzerinden istedikleri işlemleri gerçekleştirebilirler. E-devlet’e giriş sağlandıktan sonra ‘Son yoklama Tabi’ yazısı, askerlik yoklaması yapılması gerektiği anlamına gelir.20 yaşına gelmiş her erken askerlik yoklamasını yaptırmak zorundadır. Fakat yoklama yaptırmayan bir kimse yoklama kaçağı olarak bilinmekte.

UYARI :

Erteleme nedeni yoklamaya tabi ne demek?

Askerlik çağına gelmiş fakat askerlik yoklamasını yaptırmayan bir kimse yoklama kaçağı olarak geçer ve bedelli askerlikten yararlanamaz.

Kolaylıkla şubeye gitmeden E-devlet üzerinden bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Askerlik durum belgesi sorgulamak E-devletten mümkün olması halinde, tescil işlemi yapıp da ‘’erteleme yoklamaya tabi’’ ya da ‘’en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz’’ yazılarını görenler en kısa zamanda şubeye giderek oluşan sorunu halledebilir. Merak edilen erteleme nedeni yoklamaya tabi demek ise okulun bitmesinin ardından askerlik yoklaması yaptırmanız gerektiği anlamına gelir.

Askerlik durum belgesinde ‘erteleme nedeni yoklamaya tabi’ ibaresi bulunuyorsa en yakın askerlik şubesine giderek tecil ettirme işlemi devamlılığı var ise erteleme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapmış olduğunuz tecil yani askerlik durum belgesinde bulunan tarihe kadar askerlik ile ilişkisi yoktur yazısının altında bulunan ‘erteleme nedeni yoklamaya tabi’ yazısını gördüğünüz zaman o tarihten itibaren tecil ettirmezseniz bunun yanı sıra askerlik yoklamasını yaptırmazsanız asker kaçağı olarak kayıtlara geçersiniz. Tecil ettirme hakkı bulunan herkes askerliğini ileri tarihe atabilir.

Yoklama kaçağı nedir?

Vatan borcu olan askerlik görevin yerine getirilmesi çağına gelen vatandaşlardan askerlik yoklaması yaptırması istenir. Fakat bu işlemi yaptırmaya birisi ise yoklama kaçağı olarak bilinir. Mazeretlerini yoklamada belirtmedikleri sürece de yoklama kaçağı durumuna düşer. Yoklama kaçağı halinde olan her kimse çevirmeye girdikleri alan askerlik görevlerini yapmak üzere aynı dakika alınarak emniyete götürülür. Yakalanan kimse askerlik şubesine götürülerek yapılması zorunlu olan askerlik yoklamasını yaptırır.

Yoklama kaçağı ne zaman askere gider?

Askerlik yoklamasını zamanında yapanlar yoklama kaçağı olarak anılmazlar. Bedelli askerlik yapmak isteyen bireyler yoklamasını zamanında yaptırmalı aksi halde bedelli askerlik hakları yanmaktadır.

Yoklama kaçağı olan bireyler yakalandıkları süreç içerisinde hemen askere gönderilecek diye bir şey yoktur. Devletimizin sunduğu imkanlar arasında ilk yakalanmalarında tutanak tutulur ve en yakın süreç de yapılması zorunlu olan yoklamayı yaptırmaları beyan edilir. Bunu dikkate almayıp yoklamayı yaptırmayan her kimse ikinci yakalanmada askerlik şubesine götürülerek askerlik yoklaması yaptırılır. Askerlik yoklamasını yaptırmayan kişiler hangi tarihte askeri birliklerine teslim olacakları ile ilgili bütün merak ettiklerini askerlik şubesinden öğrenebilir.

Askerlik yoklamasını yaptırmayan ve kaçak durumunda olan her kimse yakalanarak askere gönderme konusu söz konusu değildir. Yakalanmasının ardından yoklamayı yaptırması üzere süre tanınır. Bu tanınan zaman zarfında görevini yerine getirmeyen her kimse askerlik şubesine götürülerek yoklaması yaptırılır. Yoklaması tamamlanan birey serbest bırakılır. Ne zaman vatan borcunu yerine getireceği askerli şubesi tarafından belirlenir.

Bakaya nedir?

Yapılması zorunlu olan askerlik yoklamasını yaptırmayan ya da askerlik zamanı gelen bireyin askere gitmemesi halin de o kişilere bakaya denir. Bakaya sayılan kişiler yakalanmaları halinde askerlik şubelerine götürülerek en yakın zamana sevk vererek askerlik tarihi verilir.

Askerlik çağı 20 yaş olarak bilinir ve bu yaşa gelen herkes askerlik yoklaması yaptırmak zorundadır. Yaptırmayanlar ise bakaya durumuna düşer. Bunun yanı sıra tescili dolan vatandaşlar tekrardan tescil ettirmez ise o kişilerde bakaya sayılacak. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yoklama yaptıran herkes askere elverişli sayılır. Teslim tarihinde birliğine teslim olmayan her asker de bakaya konuma gelir. Bu durumları yaşayan bakaya düşen ve yoklama yaptırmayan her kimse bedelli askerlikten yararlanamaz.

E-devlet sisteminde askerlik tecil ettirme

Askerlik şubesine gitmeden E-devlet üzerinden askerlik ile ilgili birçok işlem yapılabilmektedir. Lise veya dengi okullardan mezun olan her kimse üç yıl içerisinde tecil ettirebilir. Yüksekokul ve meslek yüksek okullarından mezun olan bireyler askerliklerini mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl ettirebilirler. Gerçekleştirilen tecil işlemleri 32 yaşını tamamlayan yılın sonunu geçiremez.

Askerlik tecil işlemleri E-devletten şöyle gerçekleşir;

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“Askerlik Erteleme Başvurusu“

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Askerlik yoklaması hakkında merak edilenler

E-devlet son yoklama tabi ne demek?

e-Devlet giriş bilgileri ile sisteme giriş yapılır,Arama butonunayazılarak ilgili sayfaya gidilir,Açılacak olan sayfada mezun olunan okul bilgisi görünmektedir,Bu sayfada görüntülenen bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum diyerek Devam Et butonuna tıklanır,Eğer varsa diğer okunan üniversiteler ve bilgileri açılır,Devam Et diyerek lise mezuniyet bilgileri sayfası açılır,Son olarak bir ön izleme ekranı çıkacaktır. Kaydet seçeneğine tıklandığı zaman sayfada görüntülenen öğrenim bilgileri esas alınarak erteleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Askerlik şubesine gitmeden yapacak olduğunuz işlemler için E-devlet tercih ediliyor. E-devlet üzerinden askerlik durumu belgesi sorgulandığı takdir de ‘Son yoklamaya tabi’ yazsını görüyorsanız en yakın şubeye giderek yoklamanızı yaptırmalısınız. Fakat yoklamayı yaptırmazsanız yoklama kaçağı olarak kayıtlara geçersiniz.

Yoklama kaçağı olanlar hemen askere alınır mı?

Yoklama kaçağı olan bir kimse yakalandığı takdir de ilk yakalanmasında tutanak tutturularak gönderilir eğer hala yoklamasını yaptırmadıysa ikinci yakalanmada askerlik şubesine götürülerek yoklaması yaptırılır. Hemen askere gönderme söz konusu değildir.

Yoklama kaçağı olmanın cezası ne kadar?

Askerlik görevi için gerekli olan yoklama askerlik çağına gelmiş bir kimse tarafından yapılmadığı takdirde kaçak olarak düzenlenir. Yoklama kaçağı olan her kimse askerlik şubesine gitmediği her gün için 5 TL, yakalanalar ise 10 TL idari para cezası yatırmakla mecbur kılınırlar. Buna önek verecek olursak, yoklama kaçağı olan bir kimse askerlik şubesine gittiğiniz zaman kaçak kalma suresi hesaplanır o süre 100 gün ise 500 TL yatırır. Fakat yakalanması halinde askerlik şubesine götürüldüğünde 100 gün için 1000 TL idari para cezası öder.

Bakaya kalanlar ne yapmalı?

Yoklama kaçağı olanlar bakaya düşmüş sayıldığından idari para cezasının artmaması için en yakın süre içerisinde askerlik şubesine giderek yapılması gerekenleri yapmalı. Bunun yanı sıra üzerine düşen görevi yerine getirmediği takdirde idari para cezası ciddi bir boyuta gelir. Bakaya kalınan tarihten itibaren ceza uygulanacağı için yüklü miktarda cezaya yükümlü tutulabilirler.