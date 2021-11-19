Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor

Ortaçağ konseptini başarıyla beyaz perdeye taşıyacağı iddiasında olan Son Düello filmi, önemli oyuncu kadrosu ve hikayesiyle film severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenlik koltuğunda Ridley Scott’ın oturduğu Son Düello filminin 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracağı öngörülüyor. Peki Son Düello filmi konusu nedir?

Son Düello Filmi Konusu Nedir?

14. Yüzyılın Fransa’sında yaşayan Jean de Carrouges (Matt Damon) adındaki bir şövalye, yaşadığı yerde ün salmış bir savaşçıdır. Savaşçılıpının yanında kibir ve şiddeti ile tanından Jean, Kont Pierre (Ben Affleck) ve Kral Charles VI’a hizmet etmektedir. Jean şöhreti sayesinde Marguerite (Jodie Comer) ile evlenmiştir.

Bir başka şövalye Jacques Le Gris (Adam Driver) ile bir yolculuğa çıkan Jean, zaman ilerledikçe Jacques ile dost olacaktır. Jean’ın aksine daha sakin ve zeki olan Jacques, Jean’ın yeni eşi Marquerite’e cinsel taciz uygulamıştır. Jean’ın bu durumu öğrenmesiyle birlikte ikili ölümüne bir düelloya çıkacaktır.

Tarih ve savaş temalarının güçlü olarak yansıtıldığı Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısında damga vuracak gibi görünüyor. İşte yapımda yer alan oyuncular ve onların karakterleri:

- Matt Damon – Jean de Carrouges

- Adam Driver – Jacques Le Gris

- Jodie Comer – Marguerite de Carrouges

- Ben Affleck – Kont Pierre

- Marton Csokas – Crespin

- Oliver Cotton – Jean de Carrouges III

- Harriet Walter – Nicole de Buchard

- Nathaniel Parker – Sir Robert de Thibouville

- Sam Hazeldine – Thomin du Bois

- Michael McElhatton – Benard Latour

https://youtu.be/mgygUwPJvYk