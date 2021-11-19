İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor

Ortaçağ konseptini başarıyla beyaz perdeye taşıyacağı iddiasında olan Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına da damga vuracak gibi görünüyor. Peki Son Düello filmi konusu nedir? Yanıtı haberimizde...

19 Kasım 2021 Cuma 18:00
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Takip Et:

Ortaçağ konseptini başarıyla beyaz perdeye taşıyacağı iddiasında olan Son Düello filmi, önemli oyuncu kadrosu ve hikayesiyle film severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenlik koltuğunda Ridley Scott’ın oturduğu Son Düello filminin 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracağı öngörülüyor. Peki Son Düello filmi konusu nedir?

Son Düello Filmi Konusu Nedir?

14. Yüzyılın Fransa’sında yaşayan Jean de Carrouges (Matt Damon) adındaki bir şövalye, yaşadığı yerde ün salmış bir savaşçıdır. Savaşçılıpının yanında kibir ve şiddeti ile tanından Jean, Kont Pierre (Ben Affleck) ve Kral Charles VI’a hizmet etmektedir. Jean şöhreti sayesinde Marguerite (Jodie Comer) ile evlenmiştir.

Bir başka şövalye Jacques Le Gris (Adam Driver) ile bir yolculuğa çıkan Jean, zaman ilerledikçe Jacques ile dost olacaktır. Jean’ın aksine daha sakin ve zeki olan Jacques, Jean’ın yeni eşi Marquerite’e cinsel taciz uygulamıştır. Jean’ın bu durumu öğrenmesiyle birlikte ikili ölümüne bir düelloya çıkacaktır.

Tarih ve savaş temalarının güçlü olarak yansıtıldığı Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısında damga vuracak gibi görünüyor. İşte yapımda yer alan oyuncular ve onların karakterleri:

- Matt Damon – Jean de Carrouges

- Adam Driver – Jacques Le Gris

- Jodie Comer – Marguerite de Carrouges

- Ben Affleck – Kont Pierre

- Marton Csokas – Crespin

- Oliver Cotton – Jean de Carrouges III

- Harriet Walter – Nicole de Buchard

- Nathaniel Parker – Sir Robert de Thibouville

- Sam Hazeldine – Thomin du Bois

- Michael McElhatton – Benard Latour


https://youtu.be/mgygUwPJvYk

Son Güncelleme: 19.11.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son DüelloFilmMatt DamonAdam Driver
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
Rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?
Rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?
Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
A101 duyurdu: A101 4 Kasım 2021 indirimli ürünlerde bu hafta 10 TL’nin altında satılacak ürünler!
A101 duyurdu: A101 4 Kasım 2021 indirimli ürünlerde bu hafta 10 TL’nin altında satılacak ürünler!

Popüler Haberler

Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
Rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?
The Lighthouse filmi ne anlatıyor? The Lighthouse filmi konusu ve yorumu
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
20 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Kasım Cumartesi at yarışı programı
Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?
TJK 19 Kasım 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? Day of the Dead dizisi yeniden ekranlara geliyor
Proje yazma elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2021 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
19 Kasım 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Hafta sonu 20 Kasım 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Kasım 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.