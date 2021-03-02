Son dakika... Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 11 bin 837 kişi oldu

Son dakika... Türkiye'de korona virüs vaka sayıları açıklandı. Son 24 saatte 135 bin test yapılırken, 11 bin 837 kişi korona virüs hastası çıkarken, 68 kişi de vefat etti. İşte açıklanan korona virüs vaka sayılarının detayları...

Ağır hasta vaka sayısı 1227 kişiye yükseldi. 7 bin 892 kişinin de karantiye süreci bitmesiyle 2 milyon 586 bin 73 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316 kişi olurken can kaybı 28 bin 706 kişi oldu. Korona virüse yakalanan ağır hasta sayısı da 1227 kişi oldu.

Yayınlanan verilere göre, bu hafta zatürre oranı yüzde 3,6 yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3 ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kaydedildi.