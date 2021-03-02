İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Son dakika... Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 11 bin 837 kişi oldu

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele edilirken bugün Türkiye'deki son 24 saatteki vaka sayıları açıklandı. İşte detaylar...

02 Mart 2021 Salı 19:07
Son dakika... Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 11 bin 837 kişi oldu
Takip Et:

Son dakika... Türkiye'de korona virüs vaka sayıları açıklandı. Son 24 saatte 135 bin test yapılırken, 11 bin 837 kişi korona virüs hastası çıkarken, 68 kişi de vefat etti. İşte açıklanan korona virüs vaka sayılarının detayları...

Ağır hasta vaka sayısı 1227 kişiye yükseldi. 7 bin 892 kişinin de karantiye süreci bitmesiyle 2 milyon 586 bin 73 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316 kişi olurken can kaybı 28 bin 706 kişi oldu. Korona virüse yakalanan ağır hasta sayısı da 1227 kişi oldu.

Yayınlanan verilere göre, bu hafta zatürre oranı yüzde 3,6 yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3 ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kaydedildi. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakaKORONAVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul, Ankara, İzmir çalışma mesai saatleri yenilendi mesaiye başlama bitiş saatleri
İstanbul, Ankara, İzmir çalışma mesai saatleri yenilendi mesaiye başlama bitiş saatleri
Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
Son dakika! Ankara'da mesai saatleri düzenlendi! Yeni düzenlemeye göre 4 ayrı mesai uygulaması yapılacak!
Son dakika! Ankara'da mesai saatleri düzenlendi! Yeni düzenlemeye göre 4 ayrı mesai uygulaması yapılacak!
Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!
Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı

Popüler Haberler

Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?
2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?
Survivor Yarışmacısı Öykü Çelik kimdir?
Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser evli mi, kaç yaşında?
Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
Sicil affı ne zaman çıkacak? Esnafa ve kara listedekilere ekonomi destek paketi içinde sicil affı müjdesi!
Graceful Friends dizisi konusu ve oyuncuları
2019 Kurban bayramı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık kilo fiyatları belli oldu
KYK bursu ve KYK kredisi ne kadar oldu? 2020 Güncel KYK burs ve kredi ücretleri
Numara komşusu ne demektir? Son günlerde popüler olan numara komşusu nasıl bulunur?
Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir?
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
Masumiyet dizisinde yaşanan olaylar sonrasında akıllara, münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi? sorusu geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
İstanbul merkezli 2 ilde dolandırıcılar iş başında! Bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler! İşte detaylar...
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.