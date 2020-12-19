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Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan online alışverişe yeni düzenleme! Online alışverişte getirilen yeni düzenlemelere dikkat!

Ticaret Bakanlığı, online alışverişe yeni bir düzenleme getirdi. Yeni getirilen düzenlemeler kapsamında ne gibi değişiklikler olmuştur. Satıcı hakkında getirilen yeni düzenlemeler nelerdir? Tüketici nelere dikkat etmeli? Gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:47
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan online alışverişe yeni düzenleme! Online alışverişte getirilen yeni düzenlemelere dikkat!
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Ticaret Bakanlığının yeni yönetmelik gereği uzaktan satış yapan üreticilere bir müşteri temsilcisi atayacak ve bu temsilcinin iletişim bilgileri kargolara kaydedilecek. Yönetmelik taslağında yapılacak tüm değişiklikler merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor.

Milliyet gazetesi Mithat Yurdakul'a göre online perakendeciler sattıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını test etmek zorunda kalmayacak. İntenet üzerinden satılan sakıncalı ürünlere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla engellenebilir ve gerektiğinde TV reklamları durdurulabilecek.

Denetleyici kurum, intenette satılan ürünleri müşteri olarak gizlice satın alacak ve böylelikle numune temin edip incelemeler yapabilecekler. İntenetten satış için yurt içi ve yurt dışı kanallardan satış yapan tüm platformlar kalıcı servis sağlayıcıları bulundurmak zorunda kalacak.

Türkçe hizmet

İntenet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçları ile satılan tüm ürünler için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

Türkiye'deki tüketicilere TL ile fiyatlandırma ve TL ile ödeme, tüm platformlara teslimat yapılmasını sağlayan yönetmelik kapsamında olacaktır.

Bu bağlamda online satış kuruluşu veya Türkiye'deki yerleşik firmaları yoksa, ürünü elinde tutan hizmet sağlayıcı bulundurmak zorunda kalacak. İntenet üzerinden satış yapan yabancı şirketler bu hükmün dışında tutulmayacaktır. Ürünlerini intenet veya telefon üzerinden satan kişiler, reklamlarında ürünlerde yer alması gereken uyarı ve işaretleri görsellerle yansıtacak. Bu bildirimler telefonla satış halinde sözlü, satış durumunda ise yazılı iletişim (e-posta vb.) İle yapılacaktır.

Yetkili temsilci görevlendirecek

İntenet veya telefonla satış yapan bir üretici, yetkili bir temsilci atayacaktır. Yetkili temsilci, denetim kuruluna ürünün uygunluğunu kanıtlayan gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacak ve tehlikeli bir ürün tespit edildiğinde bildirimde bulunacaktır.

Pakete isim

Temsilcinin adı, unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri sevk edilecek ürünün üstünde, pakette ya da belgenin üzerinde yer alacaktır. 

Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 vb.

E-ticaret ortamı sağlayan web sitelerinin (Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 vb.) Firmanın veya ortamı kullananların sağladığı içerikleri kontrol etmeleri ve içerikteki ürünlerin güvenli ve teknik yönetmeliğe uygunluğunu araştırmaları istenmeyecektir. Aracı platformlar, satış için uygun olmayan bir ürün tespit ederlerse içeriğinize erişimi de engelleyebilir.

Alıcı gibi denetim

Bakanlık ve yetkili kuruluşları, satış platformunda düzenlemeleri ihlal eden firmaları yasaklayabilir. Yetkili denetim kuruluşları telefon, e-posta veya intenet yoluyla satılan ürünleri inceleyecektir.

Güvensiz ürünler engellenecek

Uluslararası platformlarda ve veri tabanlarında yer alan ihlaller Türkiye'de engellenecektir. Türkiye güvenli olmayan ürünleri pazarlatmayacak.

Şirketlerden bilgi isteyebilecek

Piyasa Denetim kuruluşları, intenet vb. Farklı ortamlarda satılan ürünleri test edip numuneler alabilecek ve firmalardan bilgi talep edebilecekler.

Denetim kuruluşları, intenette satılan ürünleri test etmek ve incelemek için perakendeciler gibi sipariş verebilecek ve alışveriş yapabilecek. Bu ürünler test edilecek ve gerekirse yasaklanacaktır.

Denetim kurumu, şirketin ürün uyarısını çevrimiçi ortamda uygulamaması durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaşabilecek ve içeriği kaldırabilecektir.

Uyumlu olmayan ürün bir TV veya radyo reklamıyla birlikte satılıyorsa, önce içeriği kaldırabilecek.

Trendler taranacak

İntenet vb. Medya satışlarını kontrol etmek için “Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek ve Bilgi Sistemi” oluşturulacaktır. Bu sistem, şikâyete bakılmaksızın piyasayla ilgili ihlalleri tespit edecektir.

Yeni e-ticaret platformları, e-ticaret modası ve trendleri, çevrimiçi forumlar, tüketici şikayetleri ve gelecekteki e-ticaret popüler ve risk içeren alanlar sistem üzerinden tespit edilecek ve takibi yapılacaktır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:47
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Anahtar Kelimeler:
OnlineAlışverişDenetim
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