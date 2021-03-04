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Son dakika: Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 11 asker yaralı!

Şırnak-Cizre karayolunda seyir halinde giden askeri aracın yolun yağıştan dolayı kaygan olması sonucunda yol kenarında bulunan şarampole devrildiği kazada 11 asker hafif yaralandı.

04 Mart 2021 Perşembe 22:53
Son dakika: Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 11 asker yaralı!
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Şınak’ta askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu araç içerisindeki 11 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şınak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda ilerleyen askeri araç şarampole devrildi. Araç içerisinde bulunan 11 asker, olay yerine gelen ambulanslarla Şinak ve Cizre Devlet Hastanelerine sevk edildi. Şarampole yuvarlanan askeri araçtan yaralı çıkan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:53
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