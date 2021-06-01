Son dakika: Şırnak'ta arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!

Şınak’ınilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grubun tartışmalarının silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cizre'nin Taşhöyük köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K. (39), A.N. ve S.N. yaralandı. Kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Rıdvan K. kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.N. ve S.N.’nin hastanede tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri köyde güvenlik çemberi oluşturdu.