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Son dakika: Şırnak'ta arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grubun tartışmasının silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

01 Haziran 2021 Salı 00:07
Son dakika: Şırnak'ta arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!
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Şınak’ın Cizre ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grubun tartışmalarının silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.  Edinilen bilgilere göre, Cizre'nin Taşhöyük köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K. (39), A.N. ve S.N. yaralandı. Kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Rıdvan K. kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.N. ve S.N.’nin hastanede tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri köyde güvenlik çemberi oluşturdu.


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
ŞırnakArazi KavgasıCizre
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