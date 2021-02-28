Son dakika: Resmî Gazetede yayımlandı! 5060 Memur ve Askeri personel alınacak!

Kamu ve askeriye için yeni iş ilanı duyurusu yayımlandı. Resmî gazetede yayımlanan ilanda 5060 boş kadroya memur ve personel alımı yapılacak. Hem kamu hem askeri komutanlıkta bulunan boş kadrolara yüksek derecede personel alımı yapılacak. İlanda gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
5060 memur ve askeri personel alımı yapacak kadrolar
- Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımı
- Rize Pazar Belediyesi memur alımı
- Rize Pazar Belediyesi tahsildar alımı
- Rize Pazar Belediyesi Belediye Trafik Memuru alımı
- Rize Pazar Belediyesi zabıta memuru alımı
- Jandarma Genel Komutanlığı askeri personel alımı
Konya Büyükşehir Belediyesi personel alım şartları
Rize Pazar Belediyesi 10 personelalım gerçekleştirecektir. KPSS sınavından en az 60 puan alan vatandaşlar 30 yaşından küçük olmak zorundadır. Güvenlik soruşturmasında herhangi bir sorun çıkmaması gerekmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı personel alım şartları;
Yukarıda bahsedilen en önemli şartlar ile aynı olan personel alımı farklı olarak; KPSS’den en az 50 puan alması gerekmektedir. Lise, ön lisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. 30 yaşından küçük olmak şartı ile güvenlik soruşturmasından geçmiş olması gerekmektedir. Uzman erbaşlık ve en az ilköğretim mezunu olmak gerekir.
Son Güncelleme: 28.02.2021 17:09