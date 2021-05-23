Son dakika! Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın paylaştığı verilere göre, saat 19.54 sıralarında merkez üssü Kadirli İlçesi olan 3.5 büyüklüğünde oldu. Deprem derinliği 7.1 km olarak belirlendi. Yaşanan depremden dolayı herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi.