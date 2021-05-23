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Son dakika! Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gelen son dakika bilgisine göre, Osmaniye Kadirli’de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:26
Son dakika! Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD’ın paylaştığı verilere göre, saat 19.54 sıralarında merkez üssü Kadirli İlçesi olan 3.5 büyüklüğünde oldu. Deprem derinliği 7.1 km olarak belirlendi. Yaşanan depremden dolayı herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:26
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Osmaniye Kadirli 3.5 Büyüklüğünde DepremOsmaniyede 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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