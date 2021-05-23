Son dakika! Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gelen son dakika bilgisine göre, Osmaniye Kadirli’de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
23 Mayıs 2021 Pazar 21:26
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AFAD’ın paylaştığı verilere göre, saat 19.54 sıralarında merkez üssü Kadirli İlçesi olan 3.5 büyüklüğünde oldu. Deprem derinliği 7.1 km olarak belirlendi. Yaşanan depremden dolayı herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi.
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