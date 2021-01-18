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Son dakika! Meteoroloji 25 il için kar yağışı uyarısı yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 ile kar yağışı alarmı verdi. İstanbul’da bu akşam ve gece saatleri için il genelinde, yarım akşam saatlerine kadar da Anadolu Yakası’nda aralıklı olarak kar yağışı beklendiği, Ankara’da ise hafif kar yağışı olacağı bildirildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:53
Son dakika! Meteoroloji 25 il için kar yağışı uyarısı yaptı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya ve Karaman çevrelerinde ise yağış olacağı tahmininde bulundu.

Yağışlar, Doğu ile Batı Karadeniz kıyılarıyla, Mardin, Batman ve Siirt çevresinde kuvvetli yağmur ile sağanak, Kahramanmaraş, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Şınak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar olarak bekleniyor. Bu yüzden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geldi.

Fırtına ve buzlanma uyarısı!

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları boyunca kuzeybatı yönünden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney yönünde şiddetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

Bu gece ile sabah saatleri boyunca Marmara, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olarak buzlanma ile don olayı bekleniyor. Bu yüzden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi ve tedbir alınması uyarısında bulunuldu.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara bölgesinin çok bulutlu olması ve doğu kesimlerinde kar yağması bekleniyor. Pazartesi günü Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kar yağışı beklenirken bu yağışın kar sağanağı olarak görülmesi de tahminler arasında. Bu gece ile yarın sabah Trakya’da şiddetli olarak bölgenin genelinde buzlanma ile don olması bekleniyor. İstanbul’da bu akşam ve gece saatleri içinde il genelinde, yarış akşam saatlerine kadar da Anadolu Yakası’nda aralıklarla kar yağması bekleniyor.

Ege Bölgesi için Kütahya çevrelerinde bu akşam saatleri içinde kar yağması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi, Antalya ile Doğu Akdeniz Bölgeleri’nde aralıklar ile yağış bekleniyor. Tahminlere göre yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde kar ile karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer kar şeklinde olacak. Rüzgarın ise Hatay, Adana ve Osmaniye kesinlerinde güney batılı yönlerden yer yer kuvvet ile esmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölgesinde Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin, öğlen saatlerin sonrasında da Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinde aralıklar ile kar yağışı olması bekleniyor. Bölgenin geneline bakıldığında, gece ile sabah saatleri içinde şiddetli olacak şekilde buzlanma ile don yaşanması bekleniyor. Ankara ile Çankırı illerinde de hafif kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz bölgesinde yağışlar, Sinop ve çevresinde yağmur ile karla karışık yağmur, diğer bölgelerde ise kar olarak tahmin ediliyor. Bolu ve Kastamonu’da aralıklarla kar yağması beklenirken, Zonguldak ile Düzce’de yer yer yoğun olacak şekilde kar sağanağı uyarısında bulunuldu.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin genelinde araklar ile yağış olacağı tahmin ediliyor. Amasya’nın tamamında kar yağması; Rize, Samsun, Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar ile karışık olarak yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesinde, yağışlar bölgenin güneydoğusu ve Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevresinde yoğun kar; Van, Malatya, Elazığ çevresinde ise kar ile karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise aralıklar ile kar şeklinde meydana gelmesi tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamının yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar genel olarak yağmur, Batman ve Siirt’in yüksek kesimlerinde yer yer kar ile karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 18.01.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKarUyarı
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