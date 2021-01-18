Son Dakika: İstanbul'da don ve buzlanma olacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul'da buzlanma ve don olacak.

Meteorojiden alınan tahminlere göre İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde kar yağışı başlayacak. Kar yağışının aralıklar devam edeceği söylendi. Bugün öğlede sonra Anadolu yakasında etkili olan kar yağışının akaşam saatlerine doğru kesileceği söyleniyor.

19 Ocak Salı günü İstanbul'un kuzey kesinleri olan Anavutköy, Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer ve Şile'de sabahtan öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı beklendiği söylendi.

Kuvvetli buzlanma ve don olacağının uyarısı yapıldı

Dün gece ve bu sabah saatlerinde İstanbul geneli yer yer buzlanma ve don bekleniyor. Yaşanabilecek tehlikeli durumlara karşı vatandaşların dikkatlı ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul ilçelerinde görülen kar kalınlıkları

Bu sabah saat 09.00'da İstanbul'un içlerinde ölçülmüş olan kar kalınlıkları:

Çatalca'da 19 cm'lik kar kalınlığı ölçülürken Satıye Kilyos ve Silivri'de 10 cm'lik kar kalınlığı ölçülde. İstanbul Havalimanı'nda 6 cm'i bulan kar kalınlığı Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 cm olarak ölçüldü. Ümraniye'de kar kalınlığı 3 cm olarak ölçüldü.

Yapılan açıklamaya göre 4.079 km yol ağında 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 rotatif, 6 kurtarıcı, 102 bin toz tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile birlikte kar ve buzlanmaya karşı önlem alındığı bildirildi.