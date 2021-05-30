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Son dakika! İstanbul'da 13 saat su kesintisi olacak! İşte su kesintisinden etkilenecek ilçeler

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapılan depoların devreye alınmasından dolayı 13 saat su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinden Anadolu Yakasında bulunan pek çok ilçe etkilenecek.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:45
Son dakika! İstanbul'da 13 saat su kesintisi olacak! İşte su kesintisinden etkilenecek ilçeler
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisasları’nda yapılan çalışmadan dolayı 1 Haziran Pazartesi günü Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerine su vermeyecek.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde yeni yapılan depoların 1 Haziran tarihinde devreye alınacağı belirtildi. Çalışmadan dolayı saat 09.00 ve 22.00 arasında 13 saatlik su kesintisi uygulanacağı bilgisi verildi.

Su kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde; Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:45
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