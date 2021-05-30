Son dakika! İstanbul'da 13 saat su kesintisi olacak! İşte su kesintisinden etkilenecek ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisasları’nda yapılan çalışmadan dolayı 1 Haziran Pazartesi günü Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerine su vermeyecek.
Su kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde; Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan.
Son Güncelleme: 30.05.2021 19:45