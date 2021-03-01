Son dakika: Hangi illerde yasaklar kalktı? Kademeli normalleşme hangi illerde başladı?

Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını görülürken uzun süredir Türkiye’de uygulanan tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantı ’sının ardından iller bazında tedbirlerin kalkacağını duyuran Erdoğan, kademeli olarak başlayacak illerin listesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İller renk gruplarına ayrıldı. Risk durumlarına göre ayrılan bölgeler!

Mavi: En düşük risk!

Sarı: Orta düzeyde risk!

Turuncu: Yüksek risk!

Kırmızı: En yüksek risk!



