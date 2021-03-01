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Son dakika: Hangi illerde yasaklar kalktı? Kademeli normalleşme hangi illerde başladı?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart tarihli kabine toplantısının ardından yeni kararları vatandaşlar ile paylaştı. Kademeli olarak normalleşmeye hangi iller başlayacak? İşte o illerin listesi

01 Mart 2021 Pazartesi 19:23
Son dakika: Hangi illerde yasaklar kalktı? Kademeli normalleşme hangi illerde başladı?
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Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını görülürken uzun süredir Türkiye’de uygulanan tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantı ’sının ardından iller bazında tedbirlerin kalkacağını duyuran Erdoğan, kademeli olarak başlayacak illerin listesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İller renk gruplarına ayrıldı. Risk durumlarına göre ayrılan bölgeler!

Mavi: En düşük risk!

Sarı: Orta düzeyde risk!

Turuncu: Yüksek risk!

Kırmızı: En yüksek risk!

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:23
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YasaklarIllerRenkKabine Toplantısı
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