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Son Dakika emekliye müjde! SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 5700 TL nasıl alabilir?

Bankalar emekli vatandaşlara promosyonlar sunmaya devam ediyor. Maaşını ilgili bankadan almaya taahhüt veren kişilere, emekli promosyonları devam ediyor. Bankalar emeklilere avantajlı fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Emekli Sandığı Emeklileri 5.700 TL alacak. Peki detayları neler? Emekliler bu fırsattan nasıl yararlanacak? Tüm detaylar haberimizde..

27 Ocak 2022 Perşembe 15:55
Son Dakika emekliye müjde! SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 5700 TL nasıl alabilir?
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Emekliye müjde! SGK,SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı Emeklileri 5700 TL alacak 

Bankalar her sene emeklilere promosyonlar sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını ilgili bankadan çekmeyi taahhüt eden kişiler belirli bir miktar promosyon alırlar. Terfi miktarı da emekli aylığına göre değişmektedir. Peki hangi banka ne kadar emekli terfisi sunuyor? 

Maaş Taahhüdü gerekiyor mu?

Emeklilik promosyonundan faydalanmak için taahhüt koşulu bulunmaktadır. Emekli kişiler, maaşını 3 yıl süreyle ilgili bankadan çekmeyi taahhüt altına alırsa terfi fırsatından faydalanabilir. Bunun yanı sıra bankalar, diğer emeklilerin maaşlarının bankadan çekilmesini sağlarlarsa ekstra promosyonlar da öderler. 

Şekerbank 2.100 TL promosyon ödemesi 

Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi ile emeklilere 450 TL’ye varan promosyon ödemesi veriyor. 375 TL ile 450 TL arasında değişen promosyon ödemesinin yanı sıra Şekerbank’a gönderilen her emekli için 150 TL promosyon ödemesi de sağlanmaktadır. Fakat kişilerin yönlendirileceği emekli sayısı en fazla 10 kişi ile sınırlı tutulmaktadır. Yönlendirilen emekliler ile toplamda 1.500 TL’ye varan artı gelir elde edilebilir. Emekli maaşını Şekerbank’tan almayı taahhüt eden kişiler,toplamda 2.100 TL promosyon ödemesi kazanabilecek. 

Şekerbank’tan destek

Emeklilik promosyon ödemesinin yanı sıra her 500 TL market alışverişi için ayda 100 TL ödeme yapılmaktadır. Haftalık 150 TL’nin üzerinde market giderlerinizi hesapladığınızda aylık 600 TL’ye varan bir gider ortaya çıkar. Bu size 36 ayda toplam 3.600 TL tasarruf sağlar. Emeklilik promosyon ödemeleri ve kredi kartı harcamalarından hediye bonusları ile ortalama 5.700 TL’ye varan kazanç sağlanabilir.

ING Bank 2.550 TL promosyon ödemesi 

ING Bank, emeklilik promosyon ödemelerinde en kazançlı bankadır. Emekli maaşını 3 yıl süre ile bu bankadan almayı taahhüt eden kişiler, 500,625,750 TL değerinde promosyonlar kazanabilir. Bunun yanı sıra Orange Ekstra ile yapılan her 750 TL’Lik alışverişte aylık 50 TL kar sağlanabilmektedir. Fatura ödemeleri ve kartta tanımlanan 2 market alışverişi bu limiti aşmak için yeterli sayılmaktadır. Her ay verilen 50 TL ile 36 ayda toplam 1.800 TL tasarruf sağlanabilir. Emekli aylığı promosyonu ve Orange Ekstra kazançları da eklendiğinde 2.550 TL promosyon kazancı elde edilebilir.



Son Güncelleme: 27.01.2022 15:55
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EmekliSGKSSKBağkur
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