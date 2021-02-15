Son dakika: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı!

Aylardır merakla beklenen 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıkladı. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Bekçilik yazılı sınavına katılan adaylar itirazda bulunmak için Millî Eğitim Bakanlığının resmi intenet sitesine ya da https://www.odsgm.meb.gov.tr adresine giderek itiraz dilekçelerini 17 Şubat 2021 tarihi ile saat 17.00’a kadar şahsen veya faks yoluyla Polis Akademisi Başkanlığına ulaştıracak. İtiraz sonuçları 24 Şubat 2021 tarihi ile adayların iletişim numaralarına bildirilecek. Yazılı olarak gerçekleştirilen sınavın adaylar tarafından zorlu geçtiği ve birçok kişinin barajı geçemediği görülüyor. Diğer yıllara göre 2021 yılı yapılan sınavların daha zor olduğu gözlemlendi. Kısa zamandır ükemizin 81 ilinde mahalle ve bekçi alımı başlamasının ardından milyonlarca adayın başvurması ile sınavlar zorlaştı tahminleri yer alıyor.

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Fiziki yeterlilik sınav tarihleri ve yerleri sınav parkuru gibi adayları ilgilendiren hususlar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanarak

üzerinden adaylara duyuru yapılacaktır. Posta, telefon ya da herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacağını duyuran Akademi sadece intenet üzerinden yapılacağını açıkladı.



