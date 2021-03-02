Son dakika! Ankara'da mesai saatleri düzenlendi! Yeni düzenlemeye göre 4 ayrı mesai uygulaması yapılacak!

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gelinen son durumda Cumhurbaşkanlığı talimatları ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri gereğince, 03.03.2021 Çarşamba günü itibari ile ilimizde mesai saatleri ekte yer alan tabloda ki gibi uygulanacak.

Yenilenen mesai saatleri

Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma şekillerinde sürdürülen esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması devam edecektir.”

Yeni alınmış karar doğrultusunda kurumlarda mesai saatleri şu şekildedir; 08.00 – 17.00, 08.30 – 17.30, 09.00 – 18.00, 10.00 – 19.00 olacak şekilde 4 ayrı şekilde uygulanmaya başlayacaktır. Çalışma saatlerinde değişen kurumlar ile çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:



