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Son dakika! Ankara'da mesai saatleri düzenlendi! Yeni düzenlemeye göre 4 ayrı mesai uygulaması yapılacak!

Ankara Valiliği mesai saatleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Alınan kararlar doğrultusunda, kurumlarda çalışma saatleri; 08.00 – 17.00, 08.30 – 17.30, 09.00- 18.00, 10.00 – 19.00 olacak şekilde 4 ayrı şekilde uygulanmaya başlayacak.

02 Mart 2021 Salı 19:09
Son dakika! Ankara'da mesai saatleri düzenlendi! Yeni düzenlemeye göre 4 ayrı mesai uygulaması yapılacak!
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Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gelinen son durumda Cumhurbaşkanlığı talimatları ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri gereğince, 03.03.2021 Çarşamba günü itibari ile ilimizde mesai saatleri ekte yer alan tabloda ki gibi uygulanacak.

Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma şekillerinde sürdürülen esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması devam edecektir.”

Yenilenen mesai saatleri

Yeni alınmış karar doğrultusunda kurumlarda mesai saatleri şu şekildedir; 08.00 – 17.00, 08.30 – 17.30, 09.00 – 18.00, 10.00 – 19.00 olacak şekilde 4 ayrı şekilde uygulanmaya başlayacaktır. Çalışma saatlerinde değişen kurumlar ile çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:




Son Güncelleme: 02.03.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMesaiSaatleri
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