Son anda iki aracın altında kalmaktan kurtuldu

İzmir'in Buca ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir ekmek dağıtım firmasına ait ticari bir araç yan yoldan hızlı bir şekilde çıkan otomobil ile çarpıştı. Otomobilin çarpmasıyla anda yön değiştiren ticari araç, o sırada yolda yürüyen bir kadına doğru yöneldi. Son anda aracın kendisine doğru geldiğini fark eden kadın kıl payı kurtuldu. Araç ancak cadde üzerinde bulunan bir mağazanın duvarına çarparak durdu. O sırada mağazada olan çalışanlar aracın mağaza duvarına çarpmasıyla korkulu anlar yaşadı. Mağazada kısmen maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan O anlar kamerada

Film gibi kazada yoldan geçen kadının kurtulduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde iki aracın kaza yapması kadının son anda kurtulması ve mağaza duvarına çarparak durması yer alıyor.

Kaza yapan kamyonetin ait olduğu ekmek firmasının sahibi Musab Meç ise olayın nasıl gerçekleştiğini anlatarak çalışanının ayağının ezildiğini anlatırken kadının şans eseri kurtulmasına şükrettiklerini ve kadının kurtulmasına sevindiğini anlattı.