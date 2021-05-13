Soma’da bayram sevinci buruk yaşanıyor

bayramına girdiğimiz bugünlerde ülkemizdeki bazı yerler Ramazan bayramı sevincini buruk yaşıyor. Yedi yıl önce Manisa’nınilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiğifelaketi yaşanmıştır. Bu felaketin ardından onlarca çocuk babasız kalmış ve onlarca ailenin içine ateş düşmüştü. Soma konusunda akrabalarını kaybeden kişilerin adalet arayışı devam ediyor. Ayrıca cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından bazı insanları tekmeler atılmıştı.

Bu tekmeler henüz unutulmadı. Bu olayın sorumluları henüz tespit edilemezken ceza almadılar. Ancak bu kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bu olayın peşini bırakmayacaklarına yemin ediyorlar. Soma’da birçok çocuk babasını kaybetmişti. Babasını kaybeden çocukların ramazan bayramı heyecanı maalesef buruk yaşanıyor. Onlar ailelerini mezarlara giderek ziyaret ediyor. Soma faciasındaki faillerin ve sorumluların bir an önce bulunmasını diliyor, bölgede yaşayan ve akrabalarını kaybetmiş olan insanlara baş sağlığı diliyoruz.