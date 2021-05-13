Soma’da bayram sevinci buruk yaşanıyor

Bu tekmeler henüz unutulmadı. Bu olayın sorumluları henüz tespit edilemezken ceza almadılar. Ancak bu kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bu olayın peşini bırakmayacaklarına yemin ediyorlar. Soma’da birçok çocuk babasını kaybetmişti. Babasını kaybeden çocukların ramazan bayramı heyecanı maalesef buruk yaşanıyor. Onlar ailelerini mezarlara giderek ziyaret ediyor. Soma faciasındaki faillerin ve sorumluların bir an önce bulunmasını diliyor, bölgede yaşayan ve akrabalarını kaybetmiş olan insanlara baş sağlığı diliyoruz.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:42