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Soma’da bayram sevinci buruk yaşanıyor

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden felaketinin üstünden tam olarak yedi sene geçti. Bundan dolayı Soma’da bayram sevinci buruk yaşanıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:42
Soma’da bayram sevinci buruk yaşanıyor
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Ramazan bayramına girdiğimiz bugünlerde ülkemizdeki bazı yerler Ramazan bayramı sevincini buruk yaşıyor. Yedi yıl önce Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden felaketi yaşanmıştır. Bu felaketin ardından onlarca çocuk babasız kalmış ve onlarca ailenin içine ateş düşmüştü. Soma konusunda akrabalarını kaybeden kişilerin adalet arayışı devam ediyor. Ayrıca cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından bazı insanları tekmeler atılmıştı.

Bu tekmeler henüz unutulmadı. Bu olayın sorumluları henüz tespit edilemezken ceza almadılar. Ancak bu kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bu olayın peşini bırakmayacaklarına yemin ediyorlar. Soma’da birçok çocuk babasını kaybetmişti. Babasını kaybeden çocukların ramazan bayramı heyecanı maalesef buruk yaşanıyor. Onlar ailelerini mezarlara giderek ziyaret ediyor. Soma faciasındaki faillerin ve sorumluların bir an önce bulunmasını diliyor, bölgede yaşayan ve akrabalarını kaybetmiş olan insanlara baş sağlığı diliyoruz.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:42
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Anahtar Kelimeler:
SomaMadenRamazan
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