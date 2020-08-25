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Soluk tenliler makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Soluk tenliler için makyaj önerileri

Soluk tenliler makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Soluk ve açık tene sahip olanların makyaj yaparken dikkat etmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Daha canlı görünmek ve doğal bir görünüm sağlayabilmek için doğru makyaj yapmak büyük önem taşımaktadır.

25 Ağustos 2020 Salı 09:43
Soluk tenliler makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Soluk tenliler için makyaj önerileri
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Soluk Tenliler Nasıl Makyaj Yapmalı?

Çok açık tenli, soluk tenli ve beyaz tenli insanlar nasıl bir makyajın onlara uygun olduğunu merak ediyor. Açık tenli, soluk tenli kadınlar makyaj yapmakta zorluk çekmektedir. Ten renklerine uygun makyaj malzeme seçimlerinde kararsızlık yaşamaktadırlar, hangi rengin onlara uygun olduğunu bilmemektedirler.

Soluk renkli kadınlar makyaj yaparken her rengi kaldıramazlar, kendi renklerine uygun tonları bulmaları gerekir aksi halde kötü sonuçlar ortaya çıkar ve makyaj kötü gözükür. Açık tene en uygun makyaj tüyoları bulunmaktadır. Açık tenli insanların ilk olarak bilmesi gereken solgun görünümlerini ortadan kaldırmaları gerektiğidir. Makyajla tenlerine renk getirebilirler. Makyaj malzemelerinin renklerinin ya da tonlarının yanı sıra nasıl uygulandığını da bilmeleri ve doğru şekilde yapmaları gerekmektedir.

Fondöten Seçimi

Soluk tenlilerin ilk önce doğru seçmeleri gereken şey fondötendir. Soluk tonda bir fondöten seçimi daha da soluk gözükmesine neden olacaktır ve bu doğru bir makyaj olmaz. Onun yerine bir ton daha koyu bir fondöten rengi seçilmelidir. Ancak daha koyu tonlardan kaçınılması gerekmektedir. Kendi renklerinden daha koyu bir renk seçmeleri kötü gözükecektir bu nedenle bir ton koyusu her zaman iyidir.

Soluk renk tene sahip olan insanlar fondöten seçerken denemeden almamalıdır. Tendeki görünümüne baktıktan sonra almaları gerekmektedir. Makyaj malzemesi alırken markaların da önemi büyüktür. Vücudunuzda ve yüzünüzde yara, sivilce gibi unsurların oluşmaması için marka seçimine de dikkat etmeniz gerekiyor.

Far Seçimi

Soluk tenli kişiler far seçerken de dikkatli olmalıdır. Bazı far renkleri soluk tenliler için uygun değildir ve göz makyajının yanlış yapılması solgun görünmesine neden olur. Soluk tenli kişilerin far seçerken canlı renkleri ve tonları seçmesi gerekmektedir. Daha fazla solgun gözükmemek için canlı renk seçimi tercih edilmelidir.

Maskara Seçimi

Maskara seçiminde solgun renkli kişilerin genellikle mavi ya da mor renkte maskara seçmesi önerilmektedir. Pastel tonları kullanmak soluk tenler için daha iyi olacaktır. Ayrıca maskara seçerken kahve, altın ya da bronz tonlar seçilmesi de solgun tenler için daha uygundur.


Maskara seçimi genellikle siyah yapılmaktadır ve bu soluk renkler için aslında uygun değildir. Koyu renkler zıt bir görüntüye neden olmaktadır ve bu zıt görüntü karşısındaki insanın gözlerini yoracaktır. Bu da iyi bir makyajın olmadığı anlamına gelmektedir. Kahverengi ton seçimi çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Eyeliner Seçimi

Eyeliner, makyajın en sevilen ürünlerinden biridir. Gözlere anlamlı bir ifade vermekte ve güzel göstermektedir. Soluk ve açık tenlilerde eyeliner kullanarak gözlerini belirginleştirebilir ve daha güzel görünmesini sağlayabilir. Soluk tenlilerin de tercih etmesi gereken bir üründür.

Çifte eyeliner ya da gölgeli eyeliner kullanarak güzel bir makyaj yapabilirsiniz. Bu iki yöntem ile gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkarabilirsiniz. Eyeliner da dikkat edilmesi gereken tek husus kuyruğunun abartılı olmamasıdır. Abartılı bir kuyruğu olan eyeliner güzel görüntü oluşturmaz.

Allık Rengi Seçimi

Soluk renkli insanların allık seçimlerinden de dikkatli olması gerekmektedir. Bunun için en çok önerilen pembe allıktır. Pembe allıkların yanı sıra kahverengi tonları da önerilmektedir. Soluk ve açık tenlilerin allık seçerken kırmızı ve turuncu tonlardan sakınması gerekmektedir. Bu tonlar tenlerinde kötü gözükecektir ve açık tenler için uygun değildir.

Açık tenlilerin, allık kullanımına dikkat etmesi gerekmektedir. Çok fazla allık kullanımı doğal durmayacağı için önerilmemektedir. Az miktarda ve cilde en uygun olan allık kullanılmalı ve doğal bir makyaj elde edilebilmelidir.

Ruj Seçimi

Makyajın olmazsa olmazı kesinlikle rujdur. Ruj insanın ruhunu temsil eder ve soluk tenlilerin de ruj seçimine dikkat etmesi gerekmektedir. Açık ten rengine sahip olan kişiler ruj seçiminde ten renginden ve kahverengi tonlarından kaçınması gerekmektedir. Açık tenli insanlar kırmızı tonları seçmelidir. En çok canlı renkler yakışmaktadır. Parlak kırmızı renkli bir ruj soluk tenlilere canlılık katmaktadır ve tercih edilen bir ruj rengidir.

Aydınlatıcı Seçimi

Makyajın daha güzel görünmesini sağlamak için makyajın son ürünü aydınlatıcıdır. Aydınlatıcı kullanarak yüzünüzün pürüzsüz ve saten gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Açık ve soluk tene sahip olan kişilerin de aydınlatıcı kullanması uygun olacaktır. İnci parlaklığında aydınlatıcı seçimi soluk tenli kişiler için daha iyi olacaktır. Açık tenli kişilerin aydınlatıcı kullanması da önerilmektedir. Makyaj tüyolarına dikkat eden açık tenli kadınların makyajları güzel görünmelerini sağlayacaktır ve doğal bir makyaj elde edebilmek için bu tüyolara uyulması gerekmektedir. Açık ve soluk tene sahip olanlar diğer tenlere oranla daha zor bir makyaj süreci yaşamaktadır. En ufak kusuru gösterecekleri için iyi makyaj yapmak önem taşımaktadır.



Son Güncelleme: 25.08.2020 09:43
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