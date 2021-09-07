Şok'un 8 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden avantajlı ürünler müşterileri bekliyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden birisi olan Şok market, her hafta Çarşamba günü yayınladığı aktüel ürünler kataloglarıyla birçok kaliteli ürünü avantajlı fiyatlarla raflarına taşıyarak vatandaşların cebinin dostu olmayı sürdürüyor. Yayınladığı aktüel ürünler kataloglarına bir yenisini etkileyen Şok, 8 Eylül 2021 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda yine birinden kaliteli ve hesaplı ürünler yer alacak.

Şok’un 8 Eylül 2021 Çarşamba Günü Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

Şok’un 8 Eylül 2021 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. İşte Şok’un 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler:

- Fox Target 905 Masajlı Koşu Bandı (Mekik Çekme Aparatlı): 3,499 TL

- Fox Orbitrack (2 Yıl Garantili): 1,649 TL

- Fox Fitness R50 Kürek (2 Yıl Garantili): 1,599 TL

- Fox Fitness 890 Manyetik Bisiklet (2 Yıl Garantili): 1,499 TL

- Sinbo Elektrikli Çay Makinesi (2 Yıl Garantili): 169 TL

- Kiwi Tost Makinesi (2 Yıl Garantili): 189 TL

- Kinetix Erkek Spor Ayakkabı: 84,90 TL

- Plastik Poşet Yapıştırıcı: 29,95 TL

- 3 Başlıklı Soyucu: 32,95 TL

- Termos: 34,95 TL

- Sos Tava Çeşitleri: 17,95 TL

- Paşabahçe Kulplu Çorba Kasesi: 6,99 TL

- Paşabahçe İconic Matara: 9,99 TL

- Paşabahçe Matara: 12,95 TL

- Safir 3’ Lü Koltuk (Silinebilir Dokuma Soho Kumaş): 749 TL

- 3 Ayaklı Lambader: 59,90 TL

- Mini Abajur: 29,95 TL

- Mermer Desenli Katlanır Masa: 119 TL

- Silver Sandalye: 99,90 TL

- Dekoratif Saat Ve Tablo Seti 3’ Lü ( 2 Tablo + 1 Saat): 39,95 TL

- Play Doh Yemek Seti Oyun Hamurları Serisi (Tost Seti, Dondurma Seti, Spagetti Seti, Waffle Seti, Cıupcake Seti): 49,95 TL

- Go Kidy Meyve Ve Sebze Sandığı: 19,95 TL

- Barbie Bebek Çeşitleri: 34,95 TL

- Erpa Et Bebek Ve Sevimli Arkadaşı: 59,90 TL

- Hot Wheels Tekli Arabalar: 9,99 TL

- Nerf Alpha Strike Fang: 39,95 TL

- Lol Lisanslı Tarak Seti: 10,95 TL

- Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu + Oksijenli Sprey (İkili Hijyen Seti 750 Ml + 750 Ml): 19,95 TL

- Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 40’ Lı (3 Katlı): 46,95 TL

- Venel Yumuşatıcı Çeşitleri 3 L: %20 İndirimli

- Lio Salamura Siyah Zeytin (Xs Boy) 500 G: 11,50 TL Yerine 9,95 TL

- Kotex Ultra Hijyenik Ped Normal 26’ Lı: 26,50 TL Yerine 19,90 TL

- Kotex Ultra Hijyenik Ped Gece 18’ Li: 26,50 TL Yerine 19,90 TL

- Lipton Ice Tea Şekersiz 6’ Lı (Şeftali Aromalı): 25 TL Ve Üzeri Alışverişlerde 14,95 TL Yerine 8 TL

Şok’un 8 Eylül 2021 Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak olan bu ürünlerin sınırlı sayıda olması sebebiyle vatandaşların 8 Eylül gününün sabah saatlerinden itibaren kendilerine en yakın Şok markete koşması bekleniyor. Bir çok vatandaş Şok marketin bu kaliteli ve hesaplı fiyatlı ürünlerinden faydalanmak için marketin şubelerini hınca hınç doldurması bekleniyor.

Şok’un bir sonraki aktüel ürünler kataloğu ise 15 Eylül Çarşamba günü vatandaşlara sunulması bekleniyor. Bu hafta yer alacak ürünler arasında teknolojik ürünlerin çok fazla görülmemesi sebebiyle 15 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda Şok marketlerde TV, kablosuz kulaklık, akıllı telefon, akıllı saat ve benzeri bir çok teknolojik ürünlerin olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında yine gıda, giyim, mutfak gibi alanlarda kullanılabilecek olan ürünlerin de satışa sunulmaya devam edileceği haberi vatandaşı mutlu edecek olan bir başka haber olarak ön plana çıkıyor.