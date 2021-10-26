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Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Şok'a bu hafta gelecek ürünler yayınlanan katalog ile belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünlerin satışa sunulacağı aktüel ürünler kataloğu şimdiden ilgi odağı oldu. İşte, ŞOK 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

26 Ekim 2021 Salı 01:06
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
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Şok'a bu hafta gelecek ürünler yayınlanan katalog ile belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünlerin satışa sunulacağı aktüel ürünler kataloğu şimdiden ilgi odağı oldu. İşte, ŞOK 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

ŞOK 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler şunlardır;

- Şeffaf Köşe Sebzelik: 69,90 TL

- French Press 350 Ml: 39,95 TL

- Desenli Cam Kupa: 12,95 TL

- Çelik Saklama Kabı (Paslanmaz Çelik): 36,95 TL

- Kaşıklı Cam Baharatlık: 14,95 TL

- Akordeon Kare / Yuvarlak Süzgeç Çeşitleri: 9,99 TL

- Çek Bırak El Rondosu: 22,50 TL

- LAV Saklama Kabı 315 Cc: 4,99 TL

- Lav Saklama Kabı 375 Cc: 5,99 TL

- Esse Emaye Ultimate Siyah Çaydanlık: 169 TL

- Esse Emaye Ultimate Siyah Derin Tencere 24 Cm: 159 TL

- Esse Emaye Ultimate Siyah Saklama Kabu 3’ Lü: 99,90 TL

- Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere: 29,95 TL

- Paşabahçe altılı Kozan Çay Bardağı: 17,95 TL

- Tam Fermuarlı Kadın Polar Üst Çeşitleri: 59,90 TL

- Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst Çeşitleri: 59,90 TL

- Koltuk Örtüsü: 34,95 TL

- Visco Dolgulu Yastık: 39,95 TL

- Masa Örtüsü Çeşitleri: 14,95 TL

- Kadın Leopar Desenli Terlik: 26,95 TL

- Lio Salamura Siyah Zeytin (XS Boy) 500 Gram: 11,50 TL Yerine 9,95 TL

- Nescafe Classic 200 Gram ve Kupa Hediyesi: 28,90 TL

- Kinder Pingui dörtlü: 6,50 TL

- Arko Nem Bakım Kremi 20 Mililitre: 3,50 TL Yerine 2,63 TL

- Arko Yağlı Krem 20 Mililitre: 6,98 TL Yerine 5,21 TL

- Arko Doğal Bakım Kremi 20 Mililitre (Zeytinyağlı): 4,98 TL Yerine 3,71 TL

- Arko Nem Değerli Yağlar Krem 150 Mililitre (Avokado): 21,45 TL Yerine 16,09 TL

- Arko Nem Doğal Bakım Kremi 150 Mililitre (Zeytinyağlı): 10,90 TL Yerine 8,18 TL

- Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası: 12,90 TL

- Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri 50 Ml: 7,45 TL

- Sisal Uzun Sırt Bant Lif: 9,95 TL

- Sisal Ahşap Saplı Lif: 9,95 TL

- Mayıslo Puf Mendil Çeşitleri 150 Yaprak: 4,95 TL

- Sleepy Zeytinyağlı Islak Havlu doksanlı: 6,45 TL

- Molfix Süper Avantaj Paketi Bebek Bezi (Maxi 82’Li, Junior 64’Lü, Extra Large 52’Li): 79,95 TL

- - Teno Tuvalet Kağıdı kırklı: 44,95 TL

- Asperox Mavi Güç Ultra Kireç Pas Sökücü Sprey 1 Litre: 12,90 TL

Finish Hepsi Bir Arada otuzLu Tablet: 40,90 TL Yerine 22 TL (25 TL Ve üstü Alışverişlerde)

- Ülker Pötibör Kakaolu 450 Gram: 7,45 TL

- Godiva Çikolata Çeşitleri (Bol Sütlü, Bitter): 5,75 TL

- Ülker Çikolatalı Gofret Mini: 4,50 TL 

- Ülker Çizi dörtlü: 5,25 TL

- Ülker Çiziviç: 5,50 TL

- Ülker Hanımeller Kurabiye Çeşitleri (Tereyağlı, Asorti): 4,50 TL Yerine 3,95 TL

- Ülker Biskrem Kakaolu: 4,50 TL Yerine 3,95 TL

- Ülker Biskrem Ruby Duble Keşif: 2,50 TL

- Ülker Oneo Bubble Dev Draje: 6,95 TL

- Ülker Pastil (Zencefil, Zerdeçal, Propolis): 7,50 TL

- Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındıklı: 7,98 TL Yerine 6,95 TL

- Ülker Saklıköy Sütlü Kremalı üçlü Paket: 5,20 TL

- Ülker Dankek Kek Çeşitleri (Tart Kek Çilekli, Donut Marshmallowlu Kek): 6,75 TL


Son Güncelleme: 26.10.2021 01:06
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şok Marketlere Bu Hafta Hangi ürünler Geliyorşok 27 Ekim Aktüel ürünler Kataloğu
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