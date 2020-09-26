Söke'de korkutan yangın! Bir çok ev tahliye edildi

Gelen son dakika haberine göre Aydın Söke'de zirai alanda başlayan yangın önce zeytinliklere daha sonra ise Ormanlık alana sıçradı
Öğleden sonra 15.00 sularında çıkan yangın rüzgarında esmesiyle önce zeytin tarlalarına daha sonra ormanlık alan sıçradı. Büyüyen yangın yakın yerde bulunan milli park'ın sınırlarına doğru ilerlemeye başladı.
Bölge müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre yangına şuanda 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ve bir çok söndürme ekibi müdahale ediyor.
Öte yandan Söke kaymakamlığı yangın nedeniyle şimdiye kadar 50'ye yakın evin boşaltıldığını duyurdu.
Son Güncelleme: 26.09.2020 21:04