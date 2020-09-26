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Söke'de korkutan yangın! Bir çok ev tahliye edildi

Aydın Söke'de akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Etkisi artıran yangın sebebiyle şimdiye kadar 50'ye yakın ev tahliye edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

26 Eylül 2020 Cumartesi 21:04
Söke'de korkutan yangın! Bir çok ev tahliye edildi
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Gelen son dakika haberine göre Aydın Söke'de zirai alanda başlayan yangın önce zeytinliklere daha sonra ise Ormanlık alana sıçradı

Öğleden sonra 15.00 sularında çıkan yangın rüzgarında esmesiyle önce zeytin tarlalarına daha sonra ormanlık alan sıçradı. Büyüyen yangın yakın yerde bulunan milli park'ın sınırlarına doğru ilerlemeye başladı. 


Aydın Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen yangına müdahale etti ancak rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte yangın kontrol altına henüz alınamadı

Bölge müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre yangına şuanda 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ve bir çok söndürme ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan Söke kaymakamlığı yangın nedeniyle şimdiye kadar 50'ye  yakın evin boşaltıldığını duyurdu.



Son Güncelleme: 26.09.2020 21:04
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Anahtar Kelimeler:
AydınSökeOrman Yangını
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