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Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet özellikleri

Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet özellikleri haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 02.11.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:39
Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet özellikleri
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Samsung T290 Şok Marketteki Yerlerini Aldı:

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung T290 8 inç ekranı ile tablet bilgisayar 919 Türk Lirasından satılmak üzere marketteki yerlerini aldı.

Samsung T290 Sistem Özellikleri:

Ekran boyutu 8 inçdir ve 1280x800 Thin Film Transistor ekrandır. Bu tablet bilgisayarın en kötü özelliği Thin Film Transistor ekran kullanmasıdır. Tablet bilgisayarların IPS ekranının olması çok büyük artılar sağlayabilir. TFT ekranlara yan tarafından veya üst tarafından baktığınız zaman ekran görünümünde bozulma göstermektedir. Öte yandan IPS ekranlarda ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Ekran parlaklığı ve estetiği ise piyasada bu fiyata bulunacaklar arasında en iyilerinden. İşlemcisi ise 2ghz hızında, ram ise 2 gigabayttır. Yani ortalama bir işletim sistemi olduğu söylenebilir. Temel olarak bir öğrenci ya da şirket çalışanlarının işlerini kolayca halletmesini sağlayabilir ama oyunlarda donma yaratabilir. EBA Tv için tablet alacaksanız, EBA Tv’ de herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani Samsung T290 ortalama bir tablettir. Pil süresi 12 ve 13 saat uzunluğunda kullanıma açıktır. Fiyatına göre ise performansı çok iyidir ve teknik servisten yararlanabilirsiniz.

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 16:39
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