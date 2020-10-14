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Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet kullanıcı yorumları

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet kullanıcı yorumları konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet kullanıcı yorumları ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:37
Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet kullanıcı yorumları
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Samsung T290 Şok Marketteki Yerlerini Aldı:

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung T290 8 inç ekranı ile tablet bilgisayar 919 Türk Lirasından satılmak üzere marketteki yerlerini aldı.

Samsung T290 Sistem Özellikleri:

Ekran boyutu 8 inçdir ve 1280x800 Thin Film Transistor ekrandır. Bu tablet bilgisayarın en kötü özelliği Thin Film Transistor ekran kullanmasıdır. Tablet bilgisayarların IPS ekranının olması çok büyük artılar sağlayabilir. TFT ekranlara yan tarafından veya üst tarafından baktığınız zaman ekran görünümünde bozulma göstermektedir. Öte yandan IPS ekranlarda ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Ekran parlaklığı ve estetiği ise piyasada bu fiyata bulunacaklar arasında en iyilerinden. İşlemcisi ise 2ghz hızında, ram ise 2 gigabayttır. Yani ortalama bir işletim sistemi olduğu söylenebilir. Temel olarak bir öğrenci ya da şirket çalışanlarının işlerini kolayca halletmesini sağlayabilir ama oyunlarda donma yaratabilir. EBA Tv için tablet alacaksanız, EBA Tv’ de herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani Samsung T290 ortalama bir tablettir. Pil süresi 12 ve 13 saat uzunluğunda kullanıma açıktır. Fiyatına göre ise performansı çok iyidir ve teknik servisten yararlanabilirsiniz.

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:37
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