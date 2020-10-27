İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı?

27 Ekim 2020 Salı gününün önemli manşetlerinden Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

27 Ekim 2020 Salı 10:39
Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı?
Takip Et:

Samsung T290 Şok Marketteki Yerlerini Aldı:

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung T290 8 inç ekranı ile tablet bilgisayar 919 Türk Lirasından satılmak üzere marketteki yerlerini aldı.

Samsung T290 Sistem Özellikleri:

Ekran boyutu 8 inçdir ve 1280x800 Thin Film Transistor ekrandır. Bu tablet bilgisayarın en kötü özelliği Thin Film Transistor ekran kullanmasıdır. Tablet bilgisayarların IPS ekranının olması çok büyük artılar sağlayabilir. TFT ekranlara yan tarafından veya üst tarafından baktığınız zaman ekran görünümünde bozulma göstermektedir. Öte yandan IPS ekranlarda ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Ekran parlaklığı ve estetiği ise piyasada bu fiyata bulunacaklar arasında en iyilerinden. İşlemcisi ise 2ghz hızında, ram ise 2 gigabayttır. Yani ortalama bir işletim sistemi olduğu söylenebilir. Temel olarak bir öğrenci ya da şirket çalışanlarının işlerini kolayca halletmesini sağlayabilir ama oyunlarda donma yaratabilir. EBA Tv için tablet alacaksanız, EBA Tv’ de herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani Samsung T290 ortalama bir tablettir. Pil süresi 12 ve 13 saat uzunluğunda kullanıma açıktır. Fiyatına göre ise performansı çok iyidir ve teknik servisten yararlanabilirsiniz.

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 10:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şok Samsung T290şok Samsung T290|şok Samsung Tablet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti
Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak
Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı

Popüler Haberler

Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı?
Aile hekimliği nasıl değiştirilir? Başvuru nerden yapılır?
Vodafone'dan dev kampanya! Bedava internet kazanmak ister misiniz?
Yeni Hayat final mi yapacak? Kanal D Yeni Hayat yeni bölüm var mı, yok mu?
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2020 devlet konut alım desteği
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Güvenlik Daire Başkanlığından özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri
Vergi levhası nedir? 2020 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Günlük burç yorumları 28 Ekim 2020 Çarşamba 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
BluTV ve Hadi'den hatalı soru kasıtlı mı koyuldu? Yarışmanın telafisi için bir şey yapılacak mı?
Survivor 2020 Nisa yarışmadan çekiliyor mu, yarışmayacak mı?
Aktifbank, Vakıfbank, Denizbank, İNG ve TEB üzerinden PTT 60 Ay vadeli düşük faizli kredi veriyor!
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 8 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Sevdim Seni Bir Kere Hediye neden yok, ne oldu? Didem Özkavukçu Aygün diziden neden ayrıldı?
Ziraat bankası koyun kredisi şartları ve 2020 ziraat bankası koyun kredileri
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmelidir?
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2020 sgk teminat iadesi dilekçe örneği

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.