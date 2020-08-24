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Sokakta yaralı hayvanlara hizmet veren ambulans irtibat numarası ve Hayvan ambulansı hakkında bilmeniz gerekenler

Sokaktaki hasta veya yaralı hayvanların görülmesi halinde hayvan ambulansı ile irtibata geçmeniz gerekir. Hayvan ambulansı irtibat numarası ve hayvan ambulansı hakkında bilmeniz gerekenler.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:06
Sokakta yaralı hayvanlara hizmet veren ambulans irtibat numarası ve Hayvan ambulansı hakkında bilmeniz gerekenler
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Sokakta ya da hasta, yaralı hayvanların görülmesi durumunda ALO 153 adlı telefon kodunu çevirebilirsiniz. ALO 153 ile hayvan ambulansıyla ulaşım olanağı sağlanabiliyor. Hayvanlar genellikle sokaklarda kimsesiz ve savunmasız durumlarda olabiliyorlar. Bu nedenle sık sık kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Araba ya da araç çarpmaları halinde ALO 153’ü arayarak hızlı ve kısa süreli tedavi olanağına sahip olabilirsiniz.

Hayvan ambulansı nedir?

Hayvan hayatları da en az insan hayatı kadar değerlidir. Kimi zaman trafik kazalarında hayvanlara çarpılabiliyor ve hayvanlar bu durumda savunmasız bir şekilde kalabiliyor. Bu durumlarda sokak hayvanlarına hizmet sunmakta olup gereli tedavi ve ulaşım hizmetini sağlamakta olan hayvan ambulansları bulunmaktadır.

Hayvan ambulansları niçin önemlidir?

Hayvanların sağlığına kavuşarak yeniden sağlıklı bir hayat sürebilmesi için önem taşıyan hayvan ambulansları, hayvanlara kaliteli ve doğru tedavi olanağı sağlamaktadır. Hayat kalitesi bakımından tedavilere katkı sağlanmasını kolaylaştıran ambulanslar; kimsesiz ve sokak hayvanları için ücretsiz sağlık olanağı sunuyor.

Hayvan ambulanslarında hangi personel bulunur?

Hayvan ambulanslarında uzmanlar ve bilgili veteriner hekimler bulunmaktadır. Veteriner hekim hastalık teşhisini yaparak tedavi için ilk müdahaleleri yapar. Hayvana uygun ilk yardım malzemeleriyle sakatlık gibi problemlerin ilerlemesi engellenir. Ambulans şoförü de hayvanın hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna yetiştirilmesini sağlar. Araç kullanmayı bilen tecrübeli kişilerden olan ambulans şoförleri uygun görülmesi halinde ambulanstaki yerini alabilmektedir.

Hayvan ambulansları hangi özellikleri taşır?

Hayvan ambulansları hayvan dostlarına uygun şekilde tasarlanırlar. Buna göre;

Hastalık etkenleri oluşturmaması adına hijyenik olmalı,


Ekipmanlar steril ve titiz kullanılmalı,

Kişilere özel alanlar bulunmalı,

Uygun ekipmanlar yer almalı,

Acil hallerde siren olmalı,

Aracın benzin kontrolleri yapılmalı,

Araç muayeneleri eksiksiz olarak yapılmalı,

Rahat hizmet verebilmek için geniş alan bulunmalı,

Bütün durumlara karşı acil durum ekipmanları yer almalıdır.



Son Güncelleme: 24.08.2020 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Hayvan AmbulansıALO 153
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